Новата комедия "Огледалце, огледалце" излиза на българската театрална сцена

19 март 2026, 10:51 часа 445 прочитания 0 коментара
Какво е общото между морски таралеж, октопод, сирена и скарида? Всички те се оказват… част от едно семейство. Новата театрална комедия "Огледалце, огледалце" от Леонор Конфино излиза на българската сцена през април и май с остроумен, съвременен и болезнено разпознаваем поглед към отношенията между хората днес. В нея гледаме актьорите Маргита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Роберт Янакиев, а режисьор е Антон Угринов.

Повече за постановката "Огледалце, огледалце"

В центъра на спектакъла е Теофил - успешен писател. Или поне е бил. Напоследък обаче кариерата му е в застой, вдъхновението го е напуснало, а образът на сантиментален романист започва да му тежи. В опит да излезе от творческата криза той решава да напише поетична приказка. В нея едно малко охлювче, изгубило своята черупка, тръгва да търси смисъла на живота.

Изненадващо и за самия него, покрай всичко това Теофил отново намира своето вдъхновение, но изобщо не подозира какъв ефект ще има този разказ върху близките му. Като в огледало те започват да се разпознават в героите - морски таралежи, скариди, сирени и други морски създания, и да откриват скрити послания в метафорите.

Една вечер всички се събират, за да си разчистят сметките. И става истински катаклизъм. Един след друг членовете на семейството изливат всичко, което им тежи, оголват страховете си и казват всичко, което им е на сърце, пораждайки порой от комични и сюрреалистични недоразумения и разминавания.

"Огледалце, огледалце" на Леонор Конфино е остроумна съвременна комедия за човека на XXI век, живеещ в епоха на все по-голямо отчуждение, повдигаща същинския въпрос за това способни ли сме като хора да видим света такъв, какъвто е или го виждаме единствено през отражението на това, което сме самите ние", пише режисьорът Антон Угринов в анотацията на пиесата.

Автор е Леонор Конфино – един от най-разпознаваемите съвременни гласове в европейския театър, чиито текстове се поставят на сцени в различни държави и са отличавани с номинации за престижните награди "Молиер".

Сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, музиката – на Калин Николов, а преводът – на Снежина Русинова-Здравкова. Фотограф на снимките за плаката е Павел Червенков, а дизайнът е на Теодора Симова. Продуцент на спектакъла е (БАЗА Х), а разпространението е на ARTVENT.

Премиерни дати:

26 април – Пазарджик, Драматичен театър „Константин Величков“

28 април – Русе, зала „Филхармония“

08 май – София, Театър Artvent

14 май – Варна, ФКЦ

Весела Софева Отговорен редактор
Театър Artvent Огледалце, огледалце
