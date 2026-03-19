Случаи в нови университети и училища: Епидемията от менингит на Острова се разраства, има ли риск за България?

Стотици британски студенти с маски се редяха вчера на опашка, за да се ваксинират срещу менингит. Великобритания е ударена от смъртоносна епидемия от менингит, която се влашава с всеки изминал ден.

Засега има два смъртни случая - на ученичка и студент, а броят на заразените нарасна до 20. Вече има случаи в 2 университета и 5 училища. Също така има случай на заразен студент в Лондон, който е бил на посещение в Кент. Случай има и във Франция.

Британските власти са силно притеснени от разрастването на тази необичайна епидемия. Тя поставя въпроси и пред здравните власти в цяла Европа.

Още: Британската епидемия от менингит вече е в Европа

Застрашена ли е България?

На този фон е логичен въпросът има ли риск за България. Страната ни има голяма общност на Острова, а много български студенти учат в английски университети.

"Няма основание за тревога от менингококов менингит в България, въпреки съобщенията за увеличени случаи в чужбина", коментира д-р Кремена Пармакова, епидемиолг и началник отдел Надзор на заразните болести към Министерство на здравеопазването.

Според нея в България заболяването се среща рядко, като през миналата година са регистрирани около 17 случая, от които 3 са завършили фатално – при деца.

Още: Епидемия от менингит във Великобритания

"Към момента в България няма задължителна имунизация срещу менингококов менингит, но ваксини са налични и всеки родител може да защити детето си", посочи тя.

Д-р Пармакова обясни, че вече е достъпна ваксина срещу менингококи тип B, както и 4-валентна ваксина срещу други щамове, които също циркулират, предаде БНР.

Как става заразяването?

Заболяването се предава по въздушно-капков път, най-често от хора без симптоми.

"Най-честият източник е безсимптомен носител, от който може да се зарази човек с предразположение към развитие на тежка инфекция", обясни специалистът.

Тя уточнява, че въпроке тива заразността не е висока и не се наблюдават масови огнища.

"Когато има един случай, обикновено няма други заболели сред контактните лица. Това не е силно заразно заболяване", подчерта тя, цитирана от БНР.

Най-често заболяването засяга:

малки деца под 5 години

тийнейджъри

По думите на специалиста това са и възрастовите групи, при които имунизацията е най-препоръчителна.

Ваксината може да се поставя още от 2-месечна възраст, като при по-големите деца и юноши обикновено се прилага еднодозова схема.

Има ли повод за тревога?

Експертите са на мнение, че в България няма условия за епидемично разпространение, каквото се наблюдава в някои региони на Африка.

"Място за паника в България няма по отношение на менингококовия менингит", заяви д-р Пармакова.

Медикът обяви, че към момента няма регистрирани случаи за настоящата година, но сезонът тепърва предстои.

Ваксината остава препоръчителна и се заплаща, като се обсъжда възможността в бъдеще да бъде осигурена за рискови групи.

"Всеки, който желае, може да защити своето дете", подчерта д-р Пармакова.