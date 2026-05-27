На Слънцето е записан мистериозен сигнал, който е продължил 19 последователни дни: Как това ще се отрази на Земята

Учени са регистрирали уникална аномалия на Слънцето, която е счупила предишни космически рекорди - мощен слънчев радиовзрив, нестихващ повече от две седмици. Изследователите са установили какво е причинило това дълготрайно явление. Изданието Gizmodo пише за това.

Аномалия на Слънцето, продължила 19 последователни дни

Астрономите казват, че събитието е започнало на 21 август 2025 г., когато Слънцето е излъчило на пръв поглед обикновен изблик на радиоенергия. Подобни явления обикновено изчезват в рамките на часове или дни, но този сигнал е продължил почти три седмици.

„Рекордният радиовзрив продължи общо 19 дни, с което подобри предишния рекорд от пет дни“, казват изследователите.

За да анализират това събитие, учените са използвали данни от четири различни мисии на НАСА, които са наблюдавали процеса в три последователни интервала от време. Аномалията е регистрирана за първи път от сондата Solar Orbiter, а по-късно към нея се присъединиха и Parker Solar Probe, спътникът Wind и мисията STEREO-A.

Изследваното изригване принадлежи към четвъртата категория (IV). Според експертите това са дълготрайни емисии, причинени от електрони, хванати в капан в големи магнитни бримки в най-външния слой на атмосферата на звездата - слънчевата корона.

Екип от учени от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА разработи нова техника, която им позволи да определят точно източника на изригването, използвайки данни от космическия апарат STEREO-A. Те откриха, че епицентърът на събитието се е намирал близо до стример с форма на шлем - фуниевидна структура, където гореща плазма е задържана по магнитни контури.

Учените са изложили правдоподобна теория за това защо радиацията е продължила толкова дълго: „Три експлозивни изхвърляния, наречени изхвърляния на коронална маса, в един и същи регион биха могли да са подхранвали това рекордно събитие.“

Защо това е важно за Земята?

Самите радиовълни не представляват пряка заплаха за човечеството, но магнитната среда, в която се появяват, може да предизвика опасни слънчеви бури. Подобна активност може сериозно да навреди на работата на орбитиращи космически кораби.

„Ето защо учените следят отблизо Слънцето, надявайки се да разберат по-добре неговите изригвания, за да помогнат за защитата на нашите обекти в околоземна орбита“, отбелязват авторите на изследването.

Получените данни ще помогнат на специалистите да прогнозират космическото време много по-точно в бъдеще.

