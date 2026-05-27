Драконовски мерки: Турция пуска в отпуск държавната администрация и забранява събития заради НАТО

С официално решение Турция забранява всички публични събирания в Анкара и нарежда административен отпуск за всички държавни служители от централната част на града заради срещата на НАТО. Мерките, въведени от Дирекция „Човешки ресурси“ към турското президентство, се отнасят за цялата седмица между 6 и 12 юли, въпреки че срещата на върха трябва да се проведе на датите 7 и 8 юли.

Според решението всички концерти, фестивали, церемонии по дипломиране, изпити, симпозиуми, панели и всички други форми на масови публични събирания са забранени в цяла Анкара в дните между 6 и 12 юли. Пълната забрана показва мащаба на операцията по сигурността и логистиката, която властите предприемат, без да се правят изключения за каквито и да било културни или граждански събития, съобщава "Тюркийе тудей".

Наред със забраната за провеждане на събития, всички държавни служители, работещи в девет от централните райони на Анкара – Алтъндаг, Чанкая, Етимесгут, Гьолбашъ, Кечийорен, Мамак, Пурсаклар, Синджан и Йенимахале – ще бъдат пуснати в административен отпуск за цялата седмица. Мярката цели намаляване на трафика и облекчаване на натиска върху силите за сигурност, които ще подсигурят провеждането на срещата.

