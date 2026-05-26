Цената на алуминия скочи до небесата

Цената на алуминия достигна най-високото си равнище от четири години на фона на опасения, че Китай може да ограничи производството, докато продължаващите смущения в Близкия изток оказват натиск върху доставките, предаде Блумбърг. Търговците се опасяват, че китайските производители на алуминий може да бъдат принудени да намалят производствените обеми заради контролни национални проверки на енергийното потребление и емисиите в ключови индустрии, сочи анализ на Mysteel Global.

Днес цената на алуминия беше нагоре с 1,3 процента до 3697 долара за тон, оставайки на най-високото ниво от март 2022 г.

Китайските производители на алуминий работят над капацитета си, за да се възползват от глобалния недостиг, причинен от конфликта в Близкия изток. Цените на Лондонската метална борса нарастват от началото на войната в края на февруари, след като фактическото затваряне на Ормузкия проток засегна доставките от региона.

Китайските власти вече предприемат мерки за ограничаване на свръхпроизводството на фона на увеличаващите се запаси. Завод за алуминий в град Байсъ, в автономния район Гуанси, вече е намалил производството на разтопен алуминий, посочва Mysteel Global, без да уточнява засегнатите обеми.

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай съобщи в изявление от 13 май, че проверки ще бъдат извършени и в стоманодобивната и петролнопреработвателната индустрия.

Като най-голям производител в света Китай е увеличил дневното производство на алуминий до рекордните 129 000 тона през миналия месец, показват официални данни.