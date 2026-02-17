Гърция, Албания и Мароко ще се присъединят към Международните сили за стабилизация (ISF) в Ивицата Газа, чиято основна цел ще е поддържането на мира в палестинския анклав по време на втората фаза на примирието между Израел и "Хамас", договорено от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Тези страни ще се включат към Индонезия, която вече обяви ангажимента си, съобщава израелското издание The Jerusalem Post.

За участието на Гърция израелската медия цитира канала KAN News. Гръцки медии като Kathimerini потвърдиха преди дни информацията за плановете на южната ни съседка.

Индонезия първа ще се присъедини, но при едно условие

Изтичането на информация и публичните обявления са били планирани така, че да съвпадат с неделното съобщение, че Индонезия ще бъде първата страна, която ще се присъедини към мисията на ISF, и преди срещата на върха на Съвета за мир на Тръмп, която ще се състои в САЩ в четвъртък, 19 февруари: Желязков продължава да бута България към Съвета за мир на Тръмп.

На 15 февруари Associated Press съобщи, че приносът на Джакарта към стабилизационните сили ще започне да се вижда през април, а основното разполагане на индонезийските сили в Газа е планирано за юни. Броят на войниците, които ще бъдат разположени през април, е определен на 1000, а пълният брой на силите на Индонезия, планиран за юни – на около 8000. По-рано се спекулираше за по-малък брой участници от страната.

Според Associated Press в Индонезия тече процесът по подбор и одобрение на войници, които да се присъединят към силите. Въпреки това Джакарта заяви, че ако условията в Газа не са подходящи за разполагане на сили в случай на евентуален конфликт с "Хамас", войските може да отложат пътуването си до анклава.

Нито ISF като цяло, нито Индонезия в частност се очаква да търсят пряка конфронтация с "Хамас" или да ги разоръжават проактивно. По-скоро се очаква те да надзирават настоящите линии на примирие и евентуално да се занимават с други въпроси, свързани с границите.

Снимка: Getty Images

Индонезийският президент Прабово Субианто ще посети Вашингтон за срещата на върха на Съвета за мир на Тръмп на 19 февруари.

Мароко ще е другата голяма сила в Газа

Все още няма конкретна информация за времето на разполагане на войските на трите други държави, но до средата на януари публични съобщения сочеха, че Мароко и Индонезия ще са двете най-големи сили за поддържане на мира в палестинския анклав.

Мароко поддържа специални отношения в областта на отбраната с Израел от подписването на Авраамовите споразумения през 2020 г.

Другите спрягани държави: засега само обещания

През последните месеци се споменаваха още имената на Обединените арабски емирства (ОАЕ), Египет, Италия, Азербайджан, Пакистан, Катар, Турция и други, но до момента никоя страна не е преминала от общи обещания към конкретна готовност да изпрати войски, пише The Jerusalem Post.

