17 февруари 2026, 12:10 часа 0 коментара
Популярна певица е обсебена от Джулия Робъртс (СНИМКА)

Преди да приеме наградата "Виртуоз" на Международния филмов фестивал в Санта Барбара на 8 февруари, актрисата от "Битка след битка", актрисата Теяна Тейлър признава, че е била напълно впечатлена, когато срещнала звездата от "Хубава жена" Джулия Робъртс на церемонията "Златен глобус" 2026 само няколко седмици по-рано. "Всички знаят, че обичам Джулия Робъртс", сподели тя пред "People", подчертавайки възхищението си. "Аз съм обсебена от нея. И тя беше на червения килим по същото време, когато и аз бях там, но беше частта с видеата и т.н., така че не бяхме пред камерите."

Най-добри приятелки от първа среща

Тейлър обясни, че е привлякла вниманието на любимата си актриса, а емоциите бързо завладели ума и сърцето ѝ - тя не успяла да сдържи сълзите си. "Започнах да се отдръпвам назад, очите ми се насълзиха, а тя идваше по-близо", уточни звездата от "Битка след битка". "Просто се хвърлих в обятията ѝ и беше невероятно", описва случилото се тя.

Тейлър подчерта, че в този специален миг сякаш и изведнъж са станали най-добри приятелки. 

След като призна, че е плакала на този специален и трогателен момент, Тейлър си спомни шокиращата реакция на Робъртс, когато тя спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за ролята си на Перфидия в драмата, режисирана от Пол Томас Андерсън. "Тя стоеше правa, когато спечелих, и аз отново се хвърлих в обятията ѝ, и беше просто невероятно", възторжено разказва тя. "Да, тя е моята най-добра приятелка в главата ми, дори и да не го знае.", говори развълнувана.

Що се отнася до това с кои знаменитости е изградила лесно приятелство, Теяна определи Джейкъб Елороди и Оскар Айзък като нейните "приятели награда". 

"Това са моите момчета", казва тя. "Имам чувството, че всеки път, когато се срещнем на някое събитие, винаги се забавляваме и се шегуваме. И аз обожавам това, но съм си изградила толкова много приятели." 

Припомняме, че тя стана близка и с екранния си партньор от "Битка след битка" - Леонардо ди Каприо, когото нарича с интересен прякор. За това пък актьорът няма нищо против. 

Относно музикалната кариера, R&B звездата също споделя, че е имала честта да получава съвети от някои от любимите си артисти. Тя дори разказа пред "Poeple" миналия месец, че именно Бионсе ѝ казала да "инвестира в себе си" и да не приема нищо лично в индустрията.

