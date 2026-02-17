"Може отново да се окаже в затруднено положение": Кристиян Шмидт предупреди Босна и Херцеговина

Върховният представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт заяви, че Украйна ще постигне бърз напредък по пътя си към Европейския съюз, оценявайки, че би било необходимо този процес да се разшири и към Западните Балкани, но предупреди, че Босна и Херцеговина може отново да се окаже в затруднено положение, защото не прилага реформи, предаде хърватската медия "Индекс".

Шмидт участва в конференция по сигурността в Мюнхен и посочи пред босненските медии, че най-важният резултат от това събиране е потвърждението за продължаването на съюза между САЩ, ЕС и НАТО, което е от особено значение в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Европейска перспектива и стагнация на реформите

Според него европейската перспектива би трябвало да съществува и за Западните Балкани, включително Босна и Херцеговина, но тази страна все още има най-много проблеми със себе си, защото сега е налице пълен застой в прилагането на очакваните и обещани реформи.

„За съжаление, не можах да информирам събеседниците си, че Босна и Херцеговина е постигнала напредък. Не можах да обясня защо два прости закона, необходими за започване на преговори за присъединяване, все още не са приети в парламента на Босна и Херцеговина“, каза Шмидт. ОЩЕ: Кристиан Шмидт пред "The Times": Не е нужно много, за да се създаде хаос на Балканите

Ключови закони, блокирани в парламента

За да осигури започването на преговори за присъединяване, Босна и Херцеговина трябва да приеме закона за съдилищата и Висшия съдебен и прокурорски съвет (ВСПС), който е в процес на разглеждане от пролетта на 2024 г.

И двата закона са в различни предложения от месеци в парламентарната процедура, но няма индикации, че биха могли да бъдат приети скоро, защото парламентарните партии не са единодушни по съдържанието.

Няма индикации, че Босна и Херцеговина скоро ще може да назначи главен преговарящ, а без това няма свикване на първата междуправителствена конференция.

Времето за разговори е отминало

Шмит заяви, че времето за разговори е отминало и че международната общност очаква конкретни решения от босненските политици. Той напомни, че поради политически блокади Босна и Херцеговина губи около три милиарда евро, които биха могли да бъдат използвани за укрепване на икономиката. ОЩЕ: Столтенберг: НАТО няма да допусне вакуум в сигурността на Босна и Херцеговина