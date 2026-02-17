Латвия иска да забрани частните рускоезични радиостанции

Националният съвет за електронни медии на Латвия (NEPLP) призова латвийските депутати да приемат резолюция за закриване на всички частни радиостанции, излъчващи на руски език. Председателят на NEPLP Иварс Аболинш заяви, че в момента Латвия на практика финансира частните рускоезични радиостанции, тъй като те използват свободно предоставени им честоти, които са държавна собственост и са най-ценната част от бизнеса им, пише латвийският портал Delfi.

Той посочи още, NEPLP още преди месец е внесъл предложение до Комисията по правата на човека и обществените въпроси на членовете на Сейма (латвийският парламент) за постепенно закриване на рускоезичните радиостанции за период от осем години, но че до момента този въпрос не е включен в дневния ред. Аболинш разкритикува и Министерството на културата, че не проявява интерес към дискусиите по този въпрос.

От NEPLP призовават латвийските депутати да подходят държавнически и да прекратят публичното финансиране за рускоезичните радиа.

