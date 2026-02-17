Оставката на Румен Радев:

Испания разследва социалните платформи за сексуално малтретиране на деца

17 февруари 2026, 11:28 часа 298 прочитания 0 коментара
Испания разследва социалните платформи за сексуално малтретиране на деца

Испанското правителство нареди на прокуратурата да разследва социалните медийни платформи "Екс", "Мета" и "ТикТок" за разпространение на материали със сексуално малтретиране на деца, генерирани от изкуствен интелект, каза премиерът Педро Санчес. 

"Тези платформи подкопават психическото здраве, достойнството и правата на нашите деца", написа той в профила си в "Екс". "Държавата не може да позволи това. Безнаказаността на тези гиганти трябва да приключи." 

По-рано този месец Санчес обяви няколко мерки, насочени към ограничаване на онлайн злоупотребите и защита на децата, включително предложение за забрана на достъпа до социални медийни платформи за лица под 16-годишна възраст, припомня Ройтерс.

Още: Google планира да удвои инвестициите си в изкуствен интелект

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Испания социални мрежи Изкуствен интелект TikTok Meta сексуално насилие деца X
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес