Нови брутални репресии в Иран, режимът е издал близо 9000 обвинителни акта срещу протестиращи (ВИДЕО)

Иранската съдебна власт е издала досега 8843 обвинителни акта срещу протестиращи, арестувани по време на последната вълна демонстрации, избухнала през декември 2025 г. и стигнала пика си през януари тази година. Новината съобщи във вторник, 17 февруари, говорителят на съдебната власт Асгар Джахангир. Той отхвърли резолюцията на Европейския парламент относно Иран, която осъжда систематичните репресии от страна на режима спрямо протестиращите граждани.

В резолюция, приета с 524 гласа „за“, 3 „против“ и 41 „въздържал се“, членовете на Европейския парламент поискаха незабавно прекратяване на насилието срещу цивилни граждани, включително произволни арести, насилствени изчезвания и изтезания.

Бруталните репресии на режима в Техеран не останаха скрити, въпреки че властта блокира достъпа до интернет. Редица западни медии се сдобиха с видеа и снимки, доказващи трагедиите, изпратени им от хора на място, а също така цитираха многобройни разкази на свидетели, рисуващи картина на безразборна стрелба и смърт. Според опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон, убитите протестиращи може да са над 36 500. Според източници на The Times и изчисления от получени данни ранените може да са около 330 000. Най-кървавите дни на репресии бяха 8 и 9 януари.

Западен Иран: Нов протест и масови арести

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، اهالی آبدانان در استان ایلام، شامگاه دوشنبه ۲۷ بهمن با برگزاری تجمع خیابانی شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند. در توضیح این ویدیو نوشته این تجمع در آستانه چهلم جاوید‌نامان این شهر، از جمله علیرضا صیدی و یاسین الهی شکل گرفته است. pic.twitter.com/KOTVxxW01D — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 16, 2026

Жителите на Абданан в западната иранска провинция Илам, близо до иракската граница, организираха улично събрание в понеделник вечерта, скандирайки „Смърт за Хаменей" (върховния лидер аятолах Али Хаменей). Това се случи преди 40-дневните помени за убитите протестиращи от града, сред които Алиреза Сеиди и Ясин Елахи.

Силите за сигурност пък нахлуха в село Ченар в окръг Асадабад, провинция Хамедан - също в Западен Иран, и арестуваха стотици жители, след като обградиха района рано в понеделник, съобщиха за Iran International хора, запознати със случилото се. Нападението е започнало около 4:30 сутринта на 16 февруари, като в него са участвали десетки бронирани превозни средства, както и няколко микробуса и вана. Силите са разгърнали и четири тежки картечници DShK на покривите на някои къщи в селото, гласи информацията.

Security forces raided a village in western Iran on Monday, surrounding the area and arresting hundreds of residents, people familiar with the matter told Iran International.



The raid targeted the village of Chenar, Asadabad county, in Hamedan province.



Dozens of armored… pic.twitter.com/dqhj05Mcxx — Iran International English (@IranIntl_En) February 16, 2026

Източници съобщиха, че задържаните жители са били разведени из населеното място в превозни средства, оборудвани с решетки, преди да бъдат прехвърлени в полицейското управление в Асадабад. Няколко селяни са били ранени по време на масовите арести, а някои от задържаните са били жестоко пребити от полицаите, гласи информацията на медията.

Жителите, които са се събрали пред полицейското управление, за да потърсят информация за задържаните, съобщили, че са чули викове и плач от вътрешността на сградата.

Жителите на Ченар са били много активни по време на националните протести през декември и януари - лозунгът „Хаменей, убиецът – мечтай си“ е бил извикан за първи път в селото, твърди източник.

Днес, 17 февруари, иранската държавна телевизия съобщи, че в Женева са започнали непреките преговори между Техеран и САЩ по ядрената програма на Ислямската република. Това е продължение на разговорите от Оман, който е посредник в дискусиите.

