Заради риска от бюджетна парализа в САЩ: Златото постави нов ценови рекорд

Цената на златото достигна нов исторически рекорд в сутрешната търговия, като се покачи до малко над 3867 долара за тройунция. Това е най-високата стойност на благородния метал досега. През 2025 г. златото е поскъпнало с около 47 на сто – най-голямото годишно повишение от 1979 г. насам. За сравнение, цената на биткойна се е увеличила с малко над 20 на сто от края на 2024 г. досега.

Повишение със 133 на сто за три години

През последните три години цената на златото се е повишила със 133 на сто. Геополитическите рискове, включително войната в Украйна, и опасенията за стабилността на глобалната икономика засилиха търсенето на злато като сигурен актив.

Още: Патова ситуация в Конгреса на САЩ: Тръмп търси решение на бюджетния блокаж

Според анализатори ръстът в цената отразява несигурността около възможното спиране на работата на правителството на САЩ, но и глобалното търговско напрежение, съмненията за икономическото лидерство на САЩ и намаляването на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв. Макар фондовите пазари също да са се повишили от април насам, тласъкът дойде главно от оптимизма около изкуствения интелект, който компенсира опасенията за растежа и инфлацията.

Възможното прекратяване на работата на американската администрация се очаква да забави и публикуването на ключови данни, включително месечния доклад за неселскостопанската заетост, насрочен за петък. Белият дом предупреди, че хиляди държавни служители могат да бъдат временно съкратени.

Златото поведе ръста в цените на металите, макар във вторник други котировки да се понижиха леко. През третото тримесечие обаче платината поскъпна с близо 18 на сто, а среброто – с 30 на сто, достигайки над десетгодишни върхове.

Още: Goldman Sachs излезе с изненадващи прогнози за цените на златото и петрола