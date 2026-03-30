Нови контузии разклащат Арсенал

Проблемите за Арсенал по време на паузата за националните отбори продължават да се трупат. Пиеро Инкапие и Мартин Субименди станаха съответно 10-ият и 11-ият играч на „топчиите“, които бяха освободени преждевременно от лагерите на своите страни заради здравословни проблеми. От Испанската футболна федерация обявиха, че Субименди изпитва дискомфорт в дясното коляно. На този етап ситуацията изглежда по-скоро превантивна, но медицинският екип на лондончани ще направи допълнителни прегледи, за да установи състоянието му.

Броят на контузените играчи продължава да расте

Междувременно Инкапие получи травма по време на двубоя между Еквадор и Мароко, като бе заменен принудително в 70-тата минута и също се завръща в клуба за възстановяване.

По-рано от лагера на Англия си тръгнаха Деклан Райс и Букайо Сака, а Нони Мадуеке получи травма в коляното по време на контролата с Уругвай. Още в началото на паузата извън сметките на националните си тимове заради контузии останаха Еберечи Езе, Габриел Магаляеш и Уилям Салиба. Същото важи и за Леандро Тросар и Юриен Тимбер, докато Мартин Йодегор все още се възстановява и не взе участие в мачовете на Норвегия.

Следващото изпитание за Арсенал е на 4 април срещу Саутхамптън в турнира ФА Къп. Очаква се мениджърът Микел Артета да внесе повече яснота около състоянието на играчите и евентуалните отсъстващи преди двубоя.

