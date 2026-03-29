Фамилия Роналдо се завръща в Европа? Синът на Кристиано тренира с топ клуб

През историята на футбола е имало много известни дуети от баща и син, озарили най-голямата сцена, сред които Чезаре и Паоло Малдини, Петер и Каспер Шмайхел, както и Алфи и Ерлинг Холанд. Точно по тази причина, когато някой голям играч разкрие, че синът му се опитва да последва стъпките му, феновете обръщат внимание. Разбира се, това вероятно важи за Кристиано Роналдо повече от всеки друг играч в историята на спорта, особено след като пт години се говори, че Роналдо-младши притежава изключителен талант.

Роналдо-младши се готви да завладее Европа?

С неспиращото внимание около фамилия Роналдо , сега медиите съобщават, че Кристиано-младши се готви да направи първата си голяма крачка в кариерата, след като е бил забелязан да тренира с водещ европейски отбор. Според информация на The Athletic през изминалата седмица 15-годишният талант е тренирал с академията на Реал Мадрид. Изданието сочи, че той е играл с отбора до 16 години в очакване на евентуален трансфер. В момента тийнейджърът играе като нападател и е част от академията на отбора от Саудитската професионална лига Ал Насър - клуба, в който баща му играе и има договор до следващата година. Преди да се присъедини към тима от Саудитска Арабия, Роналдо-младши следваше стъпките на баща си, като играеше в младежките формации на Манчестър Юнайтед и Ювентус.

ОЩЕ: Роналдо остава в Саудитска Арабия въпреки слуховете

Към момента не е ясно дали Роналдо-старши би пътувал със сина си, ако той се присъедини към Реал Мадрид. Въпреки това, завръщането на фамилия Роналдо в редиците на "кралете", където Кристиано е най-резултатният голмайстор за всички времена с 450 гола в 438 мача, без съмнение ще бъде изключително вълнуващо за феновете. Според испанското издание "AS", засега Роналдо-младши е участвал само в две тренировки с академията на мадридчани, като се очакват още в бъдеще, след като е направил много добро първо впечатление.

Реал Мадрид обаче не е единственият клуб, за който се смята, че следи младия талант. Според медиите има няколко други европейски топ отбора, които също наблюдават неговото развитие. Тренировките в испанската столица се провеждат, след като Роналдо-младши получи първата си повиквателна за националния отбор на Португалия миналата година, въпреки че е роден в САЩ. Той дебютира за отбора до 15 години срещу Япония в Международния турнир "Влатко Маркович" и е играл и в отбора до 17 години.

ОЩЕ: Португалия трепери: ще играе ли Роналдо на Световното?