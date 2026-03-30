"Можеше да остане без крак": Франция победи, но Дешан побесня срещу "прийом"

30 март 2026, 10:01 часа 259 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Франция победи отбора на Колумбия с 3:1 и записа втори успех по време на американското си турне, част от подготовката на тима за Мондиал 2026. "Петлите" водени от Дидие Дешан бяха в различен състав в сравнение с единайсеторката, която се наложи с 2:1 над Бразилия. Младият нападател на Пари Сен Жермен Дезире Дуе отбеляза два от головете. За французите се разписа и Маркюс Тюрам, който направи и асистенция, а почетното попадение за Колумбия реализира Хаминтон Кампас.

"Петлите" поведоха в 29-ата минута, когато след продължителна атака топката стигна до Дуе, а той с удар от границата на наказателното поле не остави шансове на Алваро Монтеро. В 41-ата минута Франция вкара втори гол. Манес Аклиуш центрира от десния фланг и Маркюс Тюрам изпревари централните защитници на Колумбия, разписвайки се с глава.

След подновяването на играта Тюрам изведе Дуе и той покачи на 3:0. В 77-ата минута колумбийците стигнаха до почетно попадение, когато Джеферсон Лерма подаде към Кампас и той преодоля Самба. В края на мача пък остър шпагат срещу Майкъл Олисе едва не счупи крака на футболиста на Байерн, а Дидие Дешан видимо бе бесен от случилото се на терена.

"Южноамериканските отбори са известни със своята интензивност, но онзи последен шпагат срещу Олисе... за щастие, той успя да подскочи, иначе можеше да остане без крак. Липсата на VAR само допринася за това", заяви Дешан.

"Да, има страст, съперникът е корав, интензивността е висока. Бях много ядосан заради това влизане срещу Олисе, можеше да му счупи крака. Агресивността е едно, но това вече преминава границите. Все пак не играем американски футбол. Точно това казах и на съдията – тук няма място за такива прийоми", каза още той.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Дидие Дешан Франция отбор Колумбия отбор
