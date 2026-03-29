Легендарен футболист и треньор от съседка на България припадна на тренировка и влезе по спешност в болница (ВИДЕО)

Легендарният румънски футболист и треньор Мирча Луческу е бил хоспитализиран по спешност. Новината обявиха медиите в северната ни съседка. Настоящият селекционер на Румъния се е почувствал зле точно преди началото на тренировка на националния отбор. Той веднага е получил помощ от медицинския щаб, след което е бил отведен в болница. По тази причина 80-годишният специалист няма да води тима при визитата на Словакия в контролна среща във вторник.

Според информациите в медиите състоянието на Луческу е стабилно, но той е бил откаран в болница за допълнителни изследвания. „За да се елиминира всякакъв риск, Мирча Луческу е транспортиран в болнично заведение в столицата за обстойни изследвания и специализирано наблюдение“, съобщиха още от федерацията.

📍Antrenmanda baygınlık geçiren Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu (80) hastaneye kaldırıldı!



🚑Bugün, Mogoșoaia’da Slovakya maçı öncesinde düzenlenen son antrenmana katılan Lucescu, aniden baygınlık geçirerek korkuttu.



🏥Ambulansla Bükreş Üniversitesi Hastanesine…

"Националният отбор ще отпътува за Братислава тази вечер без Мирча Луческу, тъй като той ще остане в болницата за наблюдение и специализирано лечение. Задълженията за мача срещу Словакия ще поеме бившият национал Ионел Гане, помощник-треньор на първия национален отбор", гласи последното съобщение на централата.

Румъния имаше шанс да се класира за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято, но допусна поражение с 0:1 от Турция в полуфиналния плейоф в четвъртък.

