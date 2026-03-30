Косово изпраща войници в Газа

Косово днес одобри изпращането на войски в Газа за международните сили за сигурност като част от инициативата на САЩ след миналогодишното примирие между Израел и "Хамас", съобщава "Ройтерс". Косовските войници ще се присъединят в Международните стабилизационни сили (ISF) за поддържане на мира и подкрепа на преходната администрация в Ивицата Газа под ръководството на „Комитета за мир“ на президента Тръмп.

Косово, балканска страна с 1,6 милиона души население, е съюзник на САЩ, които подкрепиха независимостта ѝ от Сърбия през 2008 г.

От новината на "Ройтерс" става ясно, че и друга балканска страна ще прати войници в стабилизиращите сили в Газа и това е Албания.

Колко войници праща Прищина?

Косовското правителство заяви в понеделник на телевизионна среща на министрите, че министерството на отбраната е решило да изпрати войници в Газа, след като е получило покана от САЩ през декември.

„Готови сме да участваме и да помагаме на народа на Газа, защото самите ние бяхме и все още сме бенефициенти на международните сили от 1999 г. насам“, заяви премиерът Албин Курти на заседанието.

Правителството на Курти не е разкрило броя на въоръжените сили, които ще отидат в Ивицата Газа, става ясно още от материала на "Ройтерс".