Роден национал попадна в полезрението на Лудогорец

Сезонът в Първа лига наближава своя край и клубовете вече мислят за летния трансверен прозорец. Лудогорец не е изключение, като „орлите“ вече работят по селекцията си за новия сезон. В техните сметки влиза поне един национал на България. Става въпрос за левия бек Фабиан Нюрнбергер. В момента той играе за Дармщат във второто ниво на немския футбол, но не е преподписал договора си с клуба.

Настоящият контракт на Нюрнбергер изтича в края на сезона и той е свободен да преговаря с други отбори. Така бранителят може да уговори следващия си клуб още преди да се е разделил с настоящия си окончателно. Според „Мач Телеграф“ Лудогорец се възползва именно от тази възможност и е в контакт с национала. На неговата позиция в момента „орлите“ разполагат с двама играчи – Винисиус Ногейра и Антон Недялков.

Но Нюрнбергер ще бъде много ценен именно заради възможността да играе на две позиции. Освен като ляв бек, той може да играе и като ляв външен халф. Докато Пер-Матиас Хьогмо може да разчита на двама в защитата, по-напред по терена дълбочината на състава не е толкова голяма. Според специализирания сайт „Transfermarkt“ националът е оценен на 1.5 милиона евро, като Лудогорец може да не плати и цент, ако се уговори с Нюрнберген да го привлече като свободен агент. За Дармщат Фабиан е изиграл 17 мача във Втора Бундеслига, в които е вкарал 2 гола и е дал 2 асистенции.