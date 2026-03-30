Ман Сити напомня за финансова си мощ с двоен трансферен удар за 220 милиона евро!

Английският гранд Манчестър Сити е един от най-богатите футболни клубове в света и възнамерява отново да го докаже с двоен трансферен удар, чията обща стойност ще достигне около 220 милиона евро! "Небесносините", които този сезон са в ролята на преследвач на лидера Арсенал, искат да подпишат с двама полузащитници от Висшата лига. Става дума за Сандро Тонали от Нюкасъл и Елиът Андерсън от Нотингам Форест, твърди изданието TEAMtalk.

Сити планира да обнови халфовата си линия, като тези двама футболисти ще струват на клуба внушителна сума от около 220 млн. евро, което доближава общата стойност на всички трансфери на "гражданите" от този сезон, към които спадат сделките за Антоан Семеньо (72 млн.), Тижани Райндерс (55 млн.), Раян Аит-Нури (36 млн.), Раян Шерки (36 млн.), както и вратарите Джеймс Трафорд и Джанлуиджи Донарума (около 30 млн.), пък и Марк Гехи (23 млн.).

Сити готви и изходящи трансфери, като се спекулира, че Родри може да премине в Реал Мадрид, а Бернардо Силва също може да напусне "Етихад". 25-годишният италианец Тонали е с Нюкасъл от юли 2023 г., а договорът му е до 30 юни 2028 г. През сезон 2025/26 той е отбелязал три гола и е дал седем асистенции в 47 мача. Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 80 милиона евро.

23-годишният англичанин Андерсън е с Нотингам Форест от юли 2024 г., като е отбелязал два гола и е дал три асистенции в 41 мача този сезон. Договорът му е до 30 юни 2029 г., а трансферната му стойност се оценява на 60 милиона евро.

