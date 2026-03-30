Тотнъм отмъква треньор под носа на Ман Юнайтед: междувременно действащ играч ще води отбора

30 март 2026, 13:17 часа 355 прочитания 0 коментара
След като се раздели с Игор Тудор, Тотнъм ще търси нов мениджър, който да води отбора. Хърватският специалист пристигна в Северен Лондон със задачата да спаси „шпорите“ от изпадане, но след 1 победа, 1 равенство и 5 загуби в 7 мача, той вече не е част от клуба. Изненадващо или не, Тотнъм започна преговори с треньор, който се е доказал във Висшата лига – Роберто де Дзерби. Италианецът е в списъка с евентуални нови мениджъри и на Манчестър Юнайтед. А докато той пристигне, отборът може да бъде воден от действащ играч на „шпорите“ – Бен Дейвис.

Тотнъм преговаря с Роберто де Дзерби

Според Джанлука ди Марцио Тотнъм не просто преговаря с Роберто де Дзерби, а е предложил 5-годишен договор на специалиста. Италианецът е в списъка с желания и на Манчестър Юнайтед, но „червените дяволи“ ще търсят треньор, който да поеме отбора след края на сезона. „Шпорите“ искат да назначат бившия треньор на Брайтън още сега, като той е по-склонен да започне работа на момента, отколкото да чака до лятото. Според източника ръководството на Тотнъм е обещало на Де Дзерби да му осигури нужните средства, за да изгради конкурентен състав през лятото.

Роберто де Дзерби

Бен Дейвис може да води временно Тотнъм

Докато се водят преговорите между клуба и треньора, начело на отбора може да застане един от действащите играчи на „шпорите“. Става въпрос за защитника Бен Дейвис. Той ще навърши 33 години в края на април, а и вече не получава много игрови минути. Уелсецът е изиграл 5 мача във всички турнири от началото на сезона, като контузия през януари на практика приключи сезона му. Той вече има А лиценз на УЕФА и Elite Youth A, което му дава възможност да води отбора временно.

Николай Илиев Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Тотнъм Бен Дейвис Роберто Де Дзерби
