Тотнъм отмъква треньор под носа на Ман Юнайтед: междувременно действащ играч ще води отбора

След като се раздели с Игор Тудор, Тотнъм ще търси нов мениджър, който да води отбора. Хърватският специалист пристигна в Северен Лондон със задачата да спаси „шпорите“ от изпадане, но след 1 победа, 1 равенство и 5 загуби в 7 мача, той вече не е част от клуба. Изненадващо или не, Тотнъм започна преговори с треньор, който се е доказал във Висшата лига – Роберто де Дзерби. Италианецът е в списъка с евентуални нови мениджъри и на Манчестър Юнайтед. А докато той пристигне, отборът може да бъде воден от действащ играч на „шпорите“ – Бен Дейвис.

Тотнъм преговаря с Роберто де Дзерби

Според Джанлука ди Марцио Тотнъм не просто преговаря с Роберто де Дзерби, а е предложил 5-годишен договор на специалиста. Италианецът е в списъка с желания и на Манчестър Юнайтед, но „червените дяволи“ ще търсят треньор, който да поеме отбора след края на сезона. „Шпорите“ искат да назначат бившия треньор на Брайтън още сега, като той е по-склонен да започне работа на момента, отколкото да чака до лятото. Според източника ръководството на Тотнъм е обещало на Де Дзерби да му осигури нужните средства, за да изгради конкурентен състав през лятото.

Бен Дейвис може да води временно Тотнъм

Докато се водят преговорите между клуба и треньора, начело на отбора може да застане един от действащите играчи на „шпорите“. Става въпрос за защитника Бен Дейвис. Той ще навърши 33 години в края на април, а и вече не получава много игрови минути. Уелсецът е изиграл 5 мача във всички турнири от началото на сезона, като контузия през януари на практика приключи сезона му. Той вече има А лиценз на УЕФА и Elite Youth A, което му дава възможност да води отбора временно.

