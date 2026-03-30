България сред най-проблемните държави в ЕС по върховенство на закона

България попада сред държавите в Европейския съюз, в които върховенството на закона системно се подкопава, показва годишният доклад на Civil Liberties Union for Europe. Анализът, базиран на данни от над 40 неправителствени организации в 22 държави, поставя страната редом до Унгария, Словакия, Хърватия и Италия в групата на т.нар. „разграждащи“ управления.

Според авторите това не са изолирани проблеми, а последователна политика, която отслабва ключови стълбове на демокрацията – съдебната система, антикорупционните механизми, медийната свобода и гражданския контрол върху институциите.

Оценката за България е определена като сериозно тревожна и съпоставима с развитието в Унгария при дългогодишното управление на Виктор Орбан и в Словакия, където кабинетът на Роберт Фицо е описан като „популистки, авторитарен и проруски настроен“. В доклада се отбелязва, че макар да има очаквания за политически промени в Унгария, към момента страната продължава да се движи по собствен път с „все по-регресивни закони и политики“.

В българския контекст се откроява и натискът върху независими медии и журналисти – тенденция, която се наблюдава и в други държави като Хърватия, Италия и Нидерландия, но е особено изразена в Словакия.

Критики към ЕС

Докладът отправя критики и към самия Европейски съюз, като заключава, че наличните механизми за защита на върховенството на закона не дават резултат. Според анализа държавите членки често не прилагат препоръките на Европейската комисия, въпреки че те се повтарят години наред.

Данните показват, че 93% от препоръките в доклада на Комисията за 2025 г. се повтарят от предходни години, често без съществени промени. В същото време броят на новите препоръки е намалял почти наполовина спрямо 2024 г.

От общо 100 оценени препоръки, 61 не показват никакъв напредък, а при още 13 се отчита влошаване. Това се случва на фона на задълбочаващи се проблеми и устойчива негативна тенденция по отношение на демократичните стандарти и гражданските свободи в ЕС.

В анализа се посочва още, че дори страни с утвърдени демократични традиции като Белгия, Дания, Франция, Германия и Швеция започват да показват признаци на отстъпление, макар и в по-ограничен мащаб спрямо държавите от водещата рискова група.