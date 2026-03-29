Психолог: Когато една жена притежава това качество, мъжете полудяват по нея

Михаил Лабковски е известен руски психолог и твърди, че мъжете са луди по онези жени, които притежават тази черта - и тя няма нищо общо с перфектния външен вид, пише "Sensa".

Във време, когато взаимоотношенията между мъжете и жените често са усложнени от очаквания, несигурност и погрешни убеждения, тези, които връщат нещата към същността, привличат все повече внимание. Сред тях е Михаил Лабковски, популярен руски психолог, който посочва, че качеството на взаимоотношенията с другите винаги започва с взаимоотношенията, които имате със себе си.

В лекциите си той подчертава, че самоуважението е основата на всичко. Не само кариерата и личният ви успех зависят от начина, по който възприемате себе си, но и изборът на партньор, както и начинът, по който изграждате любовни взаимоотношения. Често се смята, че външният вид, статусът или обстоятелствата са от решаващо значение за щастието в любовта, но той посочва обратното - здравословното самочувствие и самоприемането водят до качествени и стабилни взаимоотношения.

Както казва известният руски психолог, „самочувствието компенсира всичко: ако няма особена красота, образование и таланти, но човек обича себе си безкрайно и не се съмнява (и съвсем правилно) в своята уникалност и чар, той със сигурност ще бъде по-щастлив и по-силен, по-умен, по-красив, дори по-богат. Високото самочувствие побеждава всичко!“

Самочувствието не може да бъде фалшиво

Нещата са по-ясни и Лабковски ги обяснява по-нататък, както следва:

„Мили момичета, често питате защо самочувствието е по-важно от красотата и как то влияе на отношенията с противоположния пол. Казвам ви - уверената жена е много обичана. Мъжете я харесват, защото не е фокусирана върху недостатъците си. Тя е добра. Общуването с нея е лесно. Такава жена създава впечатление, че може и знае всичко.“

Поза, спокойни жестове, уверена реч - разбира се, можете да се опитате да имитирате това, но комплексите, ако има такива, все пак ще се появят рано или късно . Ако сте наистина уверени в себе си, можете наистина да впечатлите другите само с начина, по който се държите.

Второ, ако наистина си сигурна в себе си, присъствието или отсъствието на мъж наоколо не влияе по никакъв начин на живота ти . Ако си сама, това е добре - животът не спира. Несигурността в себе си при жените често се изразява във факта, че те наистина искат да бъдат с някого. Трето, уверената жена привлича същите уверени и силни мъже. Мъжете с ниско самочувствие, несигурност и комплекси не са ѝ интересни.

Сравняването на себе си с другите е забранено

И когато се вгледате малко по-внимателно, любовта, кариерата и много други аспекти от живота са прекрасни, но най-важното е как се чувства една жена, точно както един мъж. Бъдете готови да положите усилия да промените вътрешния си свят и да обичате себе си. Щом успеете в това, всичко останало ще придобие съвършената си форма и смисъл, твърди Лабковски и след това посочва: „ Обичайте себе си . Практикувайте го, одобрявайте го, прощавайте си, угаждайте си и не се сравнявайте с никого. Никога .“