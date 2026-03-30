Фабрицио Романо разкри трансферна бомба на Барселона за 60 милиона евро

30 март 2026, 10:57 часа 246 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Испанският колос Барселона води преговори за привличането на защитника на Интер Алесандро Бастони, пише Mundo Deportivo. Испанският клуб се надява да привлече играча това лято за 55-60 милиона евро, като информацията се потвърждава и от вътрешен човек на уважавания спортен журналист Фабрицио Романо. Представителите на 26-годишния италианец вече обсъждат условията на договора с каталунците.

Барселона вече обсъжда личните условия на Алесандро Бастони

Бастони е в Интер от август 2017 г. Той е изиграл 35 мача за отбора през сезон 2025/26, като е отбелязал 2 гола и е дал 6 асистенции. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 70 милиона евро. В последно време Барселона на няколко пъти бе свързван с привличането на Бастони, но сделката не се случваше, като изглежда, че най-после трансферът ще стане факт.

Алесандро Бастони

Алесандро Бастони, който след няколко дни ще навърши 27 години, започва кариерата си в Аталанта. Той е юноша на клуба от Бергамо, но бързо си печели трансфер в Интер, където в последните сезони се утвърждава като титуляр. През миналата година Бастони и Интер стигнаха до финала на Шампионска лига, а в Серия А са претенденти за титлата през почти всяка кампания.

Бастони е и национал на Италия от 2020 година насам.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Барселона Интер Летен трансферен прозорец Алесандро Бастони
