Фабрицио Романо разкри трансферна бомба на Барселона за 60 милиона евро

Испанският колос Барселона води преговори за привличането на защитника на Интер Алесандро Бастони, пише Mundo Deportivo. Испанският клуб се надява да привлече играча това лято за 55-60 милиона евро, като информацията се потвърждава и от вътрешен човек на уважавания спортен журналист Фабрицио Романо. Представителите на 26-годишния италианец вече обсъждат условията на договора с каталунците.

Барселона вече обсъжда личните условия на Алесандро Бастони

Бастони е в Интер от август 2017 г. Той е изиграл 35 мача за отбора през сезон 2025/26, като е отбелязал 2 гола и е дал 6 асистенции. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 70 милиона евро. В последно време Барселона на няколко пъти бе свързван с привличането на Бастони, но сделката не се случваше, като изглежда, че най-после трансферът ще стане факт.

Алесандро Бастони, който след няколко дни ще навърши 27 години, започва кариерата си в Аталанта. Той е юноша на клуба от Бергамо, но бързо си печели трансфер в Интер, където в последните сезони се утвърждава като титуляр. През миналата година Бастони и Интер стигнаха до финала на Шампионска лига, а в Серия А са претенденти за титлата през почти всяка кампания.

Бастони е и национал на Италия от 2020 година насам.

