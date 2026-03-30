Невероятна Стилияна Николова грабна среброто във финала на топки на Световната купа в София

Стилияна Николова донесе истинска радоста на България на Световната купа в София, след като завоюва сребърния медал във финала на топка. Родната ни гимнастичка представи впечтляващо съчетание, което съдиите оцениха с 28.900 точки и я изведе на второто място на подиума. Въпреки няколко дребни неточности, с изпълнението си Николова демонстрира завидна техника, грация и увереност. Нашето момиче успя да завладее сърцата на публиката и журито с емоцията на съчетанието си и заслужено грабна среброто.

Вчера Стилияна взе сребърно отличие в индивидуалния многобой, където събра 116.20 точки. Така тя повтори постижението си от миналогодишната Световна купа в столицата. След като успя да се класира на финала на всички четири уреда (първа на топка, трета на обръч, втора на бухалки и осма на лента), днес с финес и грация Николова успя да се нареди сред най-добрите три и на топка, прибавяйки още един медал към колекцията си.

Другата българска грация в индивидуалния многобой, Ева Брезалиева, завърши шеста със сбор от 111.150 точки. Тя успа да се класира във финалите на бухалки и лента.

Ансамбълът ни пък завоюва бронз в многобоя. Златните момичета бяха в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова достигнаха до подиума с резултат 53.600. Грациите се класираха и за финалите, които за тях започват от 20:45 часа днес.

