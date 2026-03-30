Локални наводнения в румънски град на границата с България

Пожарникари от Гюргево се намесиха за справяне с локални наводнения в три населени места в окръга, съобщи румънската частна информационна агенция Аgerpres, позовавайки се на румънската инспекция по извънредни ситуации (ИСУ). Това се наложи след като в региона последните дни паднаха обилни валежи. Водата, натрупана в домакинствата, достигна дълбочина от приблизително половин метър. Окръг Гюргево беше под жълто-оранжев код за предупреждение за вятър и дъжд, като количествата вода достигнаха 45 литра на квадратен метър

„След обилните валежи, регистрирани в окръг Гюргево през последните 48 часа, пожарникари от Гюргево се намесват от снощи в местността Тейшори, община Булбуката, за да източат водата, натрупана в осем двора. През последните часове дъждовете засегнаха площ от приблизително 6000 квадратни метра, причинявайки натрупване на вода в домакинствата", се казва още в съобщението на властите.

Валежите са добре за земеделието

Снеговалежите, регистрирани в началото на тази година, и последните дъждове спомогнаха за повишаване на степента на покълване на площите, създадени през есента на 2025 г., като земеделските специалисти оценяват добри добиви, особено при пшеницата и рапицата. Според ръководството на Дирекцията по земеделие на окръг Васлуй (DAJ), към този момент запасът от вода в почвата в окръга е на задоволително ниво, с условия за постигане на повишена степен на влажност, която ще позволи правилното развитие на културите през следващите месеци.