Учени откриха крокодилски яйца на 152 млн. години

Няколко крокодилски яйца, датиращи отпреди 152 милиона години, бяха открити в Западна Португалия. Учените твърдят, че те коренно променят разбирането ни за ранната еволюция на крокодилите, съобщава Daily Galaxy.

Откритието на учените в Западна Португалия

В своето проучване учените съобщават, че яйцата са открити в място за гнездене на динозаври близо до село Лоуриня. Те отбелязват, че тези находки са забележителни както с възрастта си, така и със състоянието си на съхранение. Изследователите заявяват, че това са най-старите откривани някога крокодилски яйца, удължавайки известния геоложки запис на такива яйца с приблизително 40 милиона години.

Яйцата са датирани от края на юрския период, което ги прави значително по-стари от всички известни досега крокодилски яйца. Според изследователя Жоао Русо, това отвежда фосилните данни още по-назад във времето и предоставя нови доказателства за ранни репродуктивни стратегии.

Освен това учените са забелязали поразително сходство между тези древни яйца и тези на съвременните крокодили. Формата и структурата им изглеждат почти идентични.

Според учените, тази стабилност показва, че репродуктивната биология на крокодилите е останала практически непроменена в продължение на над 150 милиона години. Подобна приемственост е рядкост, особено в род, който иначе е показвал значително разнообразие във форма и поведение.

Сега учените искат да разберат защо крокодилските яйца са били открити на място, където са гнездили динозаври. Те ще се опитат да установят дали това съвпадение отразява споделени екологични предпочитания.

Крокодилът, който е ловувал човешките предци

Междувременно учени откриха крокодил, който е ловувал човешките предци. Той вероятно е тежал половин тон и е достигал 4,5 метра дължина. Според учените, той вероятно е ловувал човешки предци, докато е бродил из африканската пустош.

Роднината на съвременните крокодили е имал изпъкнала гърбица на главата си и дебнел плячка в реки и езера, за да атакува човешките предци преди повече от 3 милиона години. Той бил наречен Crocodylus lucivenator.

Crocodylus lucivenator или „Луси Ловецът“ почти сигурно е ловувал изчезналия хоминид Australopithecus afarensis - един от най-добре проучените предци на съвременния човек, благодарение на безупречно запазен скелет на 3,2 милиона години, известен като „Луси“.

Според проучването, крокодилът е достигал максимална дължина от 3,5 до 4,5 метра, а теглото на възрастните е варирало от 270 до 590 кг. Хищникът вероятно е чакал плячката си, потопен във водата, готов да се нахвърли върху онези, които са дошли да пият вода.

