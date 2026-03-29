Спорт:

Печелеше трофеи с Роналдо и Реал Мадрид, а сега живее "мечтания си живот" като рибар

29 март 2026, 15:55 часа 363 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Някога печелеше трофеи рамо до рамо с Кристиано Роналдо, а сега живее "мечтания си живот". Докато Роналдо все още е в отлична форма с Ал Насър и Португалия на 41-годишна възраст, той предпочете да не играе дълго след навършването на 30-те си години и се отдаде на съвсем различна страст - риболова. Това е необикновената история на Фабио Коентрао, който замени блясъка на елитния футбол със скромния живот на рибар. За бившия защитник ранните сутрини в морето замениха вечерите под светлините на стадионите, докато той пое по съвсем различен път.

От светлините на "Бернабеу" до бреговете на Вила до Конде

Впечатляващите му изяви в Бенфика, където спечели титлата в португалското първенство, донесоха на Коентрао трансфер в Реал Мадрид през 2011 г. На "Бернабеу" левият бек споделяше съблекалнята със световни звезди като сънародника си Кристиано Роналдо и спечели големи трофеи, прекарвайки седем сезона в Испания. Коентрао вдигна девет трофея заедно с Роналдо, включително две титли в Шампионската лига. Въпреки че често оставаше в сянката на Марсело в клуба, той беше основен стълб за националния отбор на Португалия. Коентрао записа 52 мача за "мореплавателите" между 2009 и 2017 г. и се отличи на Европейското първенство през 2012 година, където беше избран в идеалния отбор на турнира. След престои под наем в Монако и Спортинг Лисабон, бившият играч на Реал Мадрид се завърна в клуба от детството си Рио Аве и в крайна сметка окачи бутонките на 30-годишна възраст, слагайки край на една забележителна кариера.

Фабио Коентрао

След като се оттегли през 2021 г., Коентрао направи нещо, което малцина бивши футболисти биха сторили - стана рибар в крайбрежния район на родния си град Вила до Конде в северната част на Португалия. Въз основа на наследството на покойния си баща той инвестира в малка флотилия от три рибарски лодки и сега ръководи екипаж от около 45 млади рибари. Според Коентрао този живот му носи мир и смисъл, като той гордо настоява, че "животът в морето не е срам… това е работа като всяка друга" и че щастието му идва от тази земя и море.

В допълнение към работата си в морето, бившият защитник се е впуснал и в бизнес на сушата, като е станал съдружник в бутикова компания за джин, наречена "Gin Pablo". Въпреки това, този идиличен преход не е минал без предизвикателства, тъй като в началото на миналата година властите разкриха, че риболовната му дейност не разполага с необходимите лицензи, като според информациите са конфискували около тон незаконни морски дарове от склада му. Въпреки този неуспех, Коентрао изглежда доволен от пътя, който е избрал. В крайна сметка, след години, прекарани в обкръжението на футболния елит, Фабио Коентрао изглежда напълно щастлив да смени светлината на прожекторите с по-прост и солен начин на живот край океана.

Дария Александрова Отговорен редактор
