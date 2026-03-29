Алонсо отива в Ливърпул, води и заместник на Салах от Реал Мадрид

Слуховете за смяната на Арне Слот от Шаби Алонсо в Ливърпул кръжат от много време и с всеки лош мач под ръководството на нидерландеца, те се засилват. Ръководството на „червените“ категорично показа, че ще гласува доверие на Слот до края на сезона, но най-вероятно той ще си тръгне след като кампанията приключи. Негов наследник почти със сигурност ще бъде Шаби Алонсо, който се раздели с Реал Мадрид по-рано през сезона. Според медиите в Испания това ще бъде и ключов фактор за привличането на една от звездите на „кралете“, която да замести Мохамед Салах – Арда Гюлер.

Шаби Алонсо може да доведе Арда Гюлер в Ливърпул

С напредването на сезона все по-усилено се говори, че Шаби Алонсо е сигурният наследник на Арне Слот в Ливърпул. В Реал Мадрид съблекалнята сякаш беше разделена на два лагера докато той водеше клуба – в подкрепа и против него. Един от футболистите, които бяха доволни от работата на испанеца начело на „белите“ беше младата звезда Арда Гюлер. Алонсо му показа доверие и турчинът се възползва, като записа 34 срещи във всички турнири под негово ръководство. В тези мачове Гюлер вкара 4 гола и даде 10 асистенции.

Ливърпул вече изкушава Арда Гюлер

Голямата звезда на Ливърпул в последните години Мохамед Салах обяви, че напуска клуба след края на сезона. Той със сигурност ще остави голяма дупка, която ще трябва да бъде запълнена. От „Анфийлд“ вече са набелязали Арда Гюлер като опция за мястото на египтянина, като според испанското издание „elnacional“, „червените“ не просто изкушават турчина с голяма заплата, а му обещават и титулярно място в състава си.

