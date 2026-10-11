10 мърсисайдци рухнаха на "Анфийлд"! Червен картон закопа Ливърпул в дербито с Манчестър Сити

Отборът на Манчестър Сити съкруши Ливърпул в дербито на шестия кръг от Висшата лига. "Гражданите" победиха с 3:0 при визитата си на "Анфийлд". Домакините бяха по-активни през голяма част от мача, но така и не успяха да се възползват от шансовете си. След час игра те останаха с човек по-малко на терена, след като Раян Гравенберх получи втори жълт картон, което се оказа решаващият момент в мача. Гостите се възползваха от численото си предимство по най-добрия начин и отбелязаха три бързи гола.

Ман Сити си тръгва с трите точки от "Анфийлд"

Домакините започнаха по-силно, като в самото начало Виктор Муньо влезе в наказателното поле, но така и не успя да нанесе удар. В следващите минути играта се поуспокои. След четвърт част игра Антоан Семеньо се понесе в атака и центрира по земя успоредно на голлинията, но нямаше кой да засече топката. Малко след това Муньос продължи да създава най-сериозни проблеми на "синята" защита. Около 30-а минута той стреля от границата на наказателното поле, но Джанлуиджи Донарума отрази опита му без проблем. Две минути след това "гражданите" нанесоха първия си удар. Енцо Фернандес стреля от дистанция, но не успя да притесни Алисон. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Ситуацията се промени напълно след подновяването на играта. В началните минути Раян Гравенберх и Люис Кумас пробваха реакциите на Донарума, но стражът на "гражданите" се намеси подобаващо и при двете ситуации. След това удар на Алексис Макалистър премина на сантиметри от целта. Сити отговори с добра атака, пресечена от Милош Керкез, преди да нарасне в опасност. Последва нов натиск на мърсисайдци, който не даде желания резултат. След час игра Ерлинг Холанд направи нетипичен за него пропуск. Секунди след това Ливърпул остана с човек по-малко на терена, след като съдията показа втори жълт картон на Гравенберх.

Това се оказа пагубно за мърсисайдци. Само три минути след това Манчестър Сити излезе напред в резултата. Доку проби отляво и опита удар, който бе блокиран от Макалистър, след което топката стигна до Ерлинг Холанд, който този път не пропусна. Само три минути след това Жереми Доку отново навлезе от левия фланг и с красив удар с десния крак удвои преднината на "гражданите" Те не спряха до тук. Не мина много време, преди Раян Шерки също да се разпише и да направи резултата класически.

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