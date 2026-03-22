"Ако играят така, ще загубят с 0:10": Мрачна прогноза за Ливърпул - ПСЖ

Английският шампион Ливърпул отново е в криза. Загубата като гост на Брайтън хвърли отбора на Арне Слот в несигурност, тъй като след триумфа във Висшата миналия сезон, сега мърсисайдци може дори да не постигнат минималната си цел - класиране в Шампионска лига. Поражението от "чайките" бе десето в първенството - резултат, който не е бил отбелязван от сезон 2015/16. Това е рязък спад, като се има предвид, че през предходните две кампании "червените" са претърпели общо само осем загуби.

Сериозни проблеми за Ливърпул в най-важния етап от сезона

Футболистите на Ливърпул пристигнаха в Брайтън след убедителна победа над Галатасарай, която им осигури място в 1/4-финалите на Шампионска лига, но не успяха да покажат същото лице. Сега предстои пауза за международните мачове, след която "червените" ще пътуват до Париж, за да се изправят срещу действащия европейски шампион ПСЖ. Двубой, който, предвид настоящата форма на Ливърпул, кара феновете им да се тревожат. Чувството бе споделено и от дългогодишния играч на тима Стивън Уорнък, който направи мрачна прогноза за развоя на мача.

В интервю за BBC бившият защитник предупреди привържениците на клуба: "Ако отидат в Париж в това състояние и играят по същия начин, резултатът срещу ПСЖ може да бъде 10:0. Казвам това, за да илюстрирам колко зле играха "червените" срещу Брайтън. "Чайките" имаха много положения, но не ги реализираха, но ПСЖ ще бъде много по-ефективен и няма да пропусне толкова много голове. Много, много се тревожа за Ливърпул."

На Острова вече усетиха яростта на ПСЖ

Откакто стартираха сезона с пет поредни победи, възпитаниците на Слот спечелиха едва девет от следващите си 26 мача в първенството. При такава форма Ливърпул не изглежда като отбор, способен да се класира за Шампионската лига. Почти сигурно е, че Висшата лига ще получи допълнително място за най-елитната европейска надпревара, което би дало шанс на завършилия на 5-о място отбор. В момента "червените" заемат именно тази позиция с 49 пункта. С една точка по-малко е отборът на Челси, който пропусна шанса да изпревари Ливърпул, губейки с 0:3 от Евертън.

Точно Челси вече усети яростта на Пари Сен Жермен. "Сините" от Лондон се изправиха срещу френския тим в 1/8-финалната фаза на Шампионска лига. Първият мач, играл се във френската столица, завърши с победа с 5:2 в полза на парижани. В реванша те отново не дадоха шанс на своя опонент и записаха класическото 3:0, за да се класират напред с общ резултат от 8:2. Тези два мача трябва да послужат за урок на Ливърпул. Арне Слот трябва спешно да промени нещо, ако не иска неговият отбор да последва съдбата на прекия му конкурент за 5-о място в Англия.

