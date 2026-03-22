Иран лази по нервите на Тръмп: Ормузкият проток е отворен, но не и за врагове

Ормузкият проток е отворен за всички, освен за "враговете" на Техеран, каза представителят на Иран в Международната морска организация (ММО) Али Мусави пред полуофициалната информационна агенция Mehr в неделя, предаде американската медия ABC News. „Преминаването на кораби през Ормузкия проток е възможно при координиране на мерките за сигурност и безопасност“, каза Мусави пред Mehr в интервю, публикувано в неделя.

„Иран е готов да си сътрудничи с ММО и страните за подобряване на морската безопасност и защита на моряците“, каза Мусави според доклада.

Взаимните заплахи между Иран и САЩ

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп даде ултиматум на Иран в рамките на 48 часа да отвори пълно и безусловно Ормузкия проток, който е стратегически воден път от съществено значение за световните доставки.

В противен случай САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона.

Ето защо СЗО предупреди, че войната в Близкия изток се намира в опасна фаза.

Атаките на Иран срещу кораби в Ормузкия проток

Седмици след началото на съвместните атаки на САЩ и Израел срещу Иран Техеран пое отговорност за атаки срещу няколко кораба, преминаващи през пролива и в заливите от двете му страни.