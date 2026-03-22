Спорт:

Иран лази по нервите на Тръмп: Ормузкият проток е отворен, но не и за врагове

22 март 2026, 16:04 часа 493 прочитания 0 коментара
Иран лази по нервите на Тръмп: Ормузкият проток е отворен, но не и за врагове

Ормузкият проток е отворен за всички, освен за "враговете" на Техеран, каза представителят на Иран в Международната морска организация (ММО) Али Мусави пред полуофициалната информационна агенция Mehr в неделя, предаде американската медия ABC News. „Преминаването на кораби през Ормузкия проток е възможно при координиране на мерките за сигурност и безопасност“, каза Мусави пред Mehr в интервю, публикувано в неделя.

„Иран е готов да си сътрудничи с ММО и страните за подобряване на морската безопасност и защита на моряците“, каза Мусави според доклада. 

Взаимните заплахи между Иран и САЩ

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп даде ултиматум на Иран в рамките на 48 часа да отвори пълно и безусловно Ормузкия проток, който е стратегически воден път от съществено значение за световните доставки.

В противен случай САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ето защо СЗО предупреди, че войната в Близкия изток се намира в опасна фаза. 

Атаките на Иран срещу кораби в Ормузкия проток

Седмици след началото на съвместните атаки на САЩ и Израел срещу Иран Техеран пое отговорност за атаки срещу няколко кораба, преминаващи през пролива и в заливите от двете му страни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран САЩ Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес