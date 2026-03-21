Любопитно:

21 март 2026, 18:34 часа 475 прочитания 0 коментара
Байерн Мюнхен разгроми Унион и крачи уверено към титлата в Бундеслигата

Байерн Мюнхен продължава да крачи уверено към титлата в Бундеслигата, след като победи Унион Берлин в двубой от 27-ия кръг на надпревара. Срещата, която се игра на стадион „Алианц Арена“, завърши при резултат 4:0 за домакините. Попаденията за баварците реализираха Майкъл Олисе, Хари Кейн и Серж Гнабри, който се разписа на два пъти. Тимът на Венсан Компани можеше да спечели още по-убедително, но удар на Олисе срещна страничната греда.

Байерн поведе с 2:0 още преди почивката

Байерн започна по-активно срещата и бе близо до гол в средата на първото полувреме, след като Ленарт Карл стреля опасно, но топката срещна гредата. Впоследствие се оказа, че преди това е имало засада.

Две минути преди края на редовното време на първата част баварците най-накрая поведоха. Майкъл Олисе матира стража на Унион с мощен удар от разстояние, а асистенцията бе на Леон Горецка. Само 180 секунди по-късно Байерн увеличи преднината си, след като Серж Гнабри се разписа за 2:0.

Three points in the bag 🫡

Posted by FC Bayern München on Saturday, March 21, 2026

През второто полувреме баварците вкараха още два гола

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В самото начало на второто полувреме Байерн реализира трети гол. Хари Кейн получи добро подаване от Конрад Лаймер и с прецизен удар направи резултата 3:0. Баварците продължиха да натискат съперника си и в 67-ата минута Гнабри вкара второто си попадение в двубоя.

Четвърт час преди края на редовното време Байерн можеше да вкара и пети гол, но удар на Олисе срещна страничната греда. До последния съдийски сигнал повече голове не паднаха и домакините се поздравиха с трите точки.

Класирането в Бундеслигата

След успеха си Байерн продължава да бъде лидер в Бундеслигата със 70 точки. Втори е тимът на Борусия Дортмунд с 58, но и мач по-малко от баварците. Унион Берлин заема 10-ата позиция във временното класиране с 31 точки, колкото има и 9-ия Аугсбург.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Бундеслига Унион Берлин
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес