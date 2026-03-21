Байерн Мюнхен разгроми Унион и крачи уверено към титлата в Бундеслигата

Байерн Мюнхен продължава да крачи уверено към титлата в Бундеслигата, след като победи Унион Берлин в двубой от 27-ия кръг на надпревара. Срещата, която се игра на стадион „Алианц Арена“, завърши при резултат 4:0 за домакините. Попаденията за баварците реализираха Майкъл Олисе, Хари Кейн и Серж Гнабри, който се разписа на два пъти. Тимът на Венсан Компани можеше да спечели още по-убедително, но удар на Олисе срещна страничната греда.

Байерн поведе с 2:0 още преди почивката

Байерн започна по-активно срещата и бе близо до гол в средата на първото полувреме, след като Ленарт Карл стреля опасно, но топката срещна гредата. Впоследствие се оказа, че преди това е имало засада.

Две минути преди края на редовното време на първата част баварците най-накрая поведоха. Майкъл Олисе матира стража на Унион с мощен удар от разстояние, а асистенцията бе на Леон Горецка. Само 180 секунди по-късно Байерн увеличи преднината си, след като Серж Гнабри се разписа за 2:0.

През второто полувреме баварците вкараха още два гола

В самото начало на второто полувреме Байерн реализира трети гол. Хари Кейн получи добро подаване от Конрад Лаймер и с прецизен удар направи резултата 3:0. Баварците продължиха да натискат съперника си и в 67-ата минута Гнабри вкара второто си попадение в двубоя.

Четвърт час преди края на редовното време Байерн можеше да вкара и пети гол, но удар на Олисе срещна страничната греда. До последния съдийски сигнал повече голове не паднаха и домакините се поздравиха с трите точки.

Класирането в Бундеслигата

След успеха си Байерн продължава да бъде лидер в Бундеслигата със 70 точки. Втори е тимът на Борусия Дортмунд с 58, но и мач по-малко от баварците. Унион Берлин заема 10-ата позиция във временното класиране с 31 точки, колкото има и 9-ия Аугсбург.

