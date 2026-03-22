Природата се събуди: Мечка и малките й се изкъпаха в македонска река (ВИДЕО)

Рядка и впечатляваща гледка се наблюдаваше по поречието на македонската река Радика. Пред обектива на Един Исмаили мечка и двете й малки бяха заснети да си взимат може би първата за пролетта баня в реката. Сцената улавя природата в нейната най-чиста форма. Животните се радват на първите дни на пролетта, а македонските медии отбелязват, че природата, както и мечките са се събудили от зимен сън, предаде македонската медия "Плюс инфо".

Температурите изглежда не са ниски за мечката и нейните малки, като видимо те се наслаждават на първата си баня след дългия зимен сън. Къпането става на фона на раззеленилата се природа край реката.

"Рядка гледка - мечка с малките си, заснети до Радика", гласи публикацията в страницата на река Радика във "Фейсбук".

Река Радика

Ра̀дика е река в Северна Македония. Тя извира от планината Враца, която от масива на Шар планина - на надморска височина 2200 метра и след 67 километра се влива в Дебърското езеро, като ляв приток на Черни Дрин.

По протежението на реката в нея се вливат няколко притока: Рибнишката река, Мавровската река, Жировничката река, Голема река и Мала река.