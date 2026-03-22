Дебютира за Манчестър Юнайтед заедно с Рашфорд по "фантастичен" начин, но никога повече не игра на "Олд Трафорд"

Измина малко повече от десетилетие, откакто Маркъс Рашфорд направи своя запомнящ се дебют за Манчестър Юнайтед. Англичанинът, който мечтаеше от малък да играе на "Олд Трафорд", озари "театъра на мечтите" с два гола срещи Мидтиланд и бързо се превърна в любимец на феновете. По този начин отборът на Луис ван Гаал си осигури място в 1/8-финалите на Лига Европа, но именно Рашфорд обра заглавията, след като се присъедини към играчи като Уейн Руни и Пол Скоулс, отбелязали гол като тийнейджъри при дебюта си за Манчестър Юнайтед. В този мач пък капитан на тима е настоящият треньор Майкъл Карик.

Шоуто на Рашфорд засенчи дебюта на друг талант на Манчестър Юнайтед

Тази вечер принадлежеше на играч, който впоследствие записа над 400 мача за клуба, на който е бил фен от дете. Приказката на Рашфорд в крайна сметка не се разви по мечтан начин. След сензационния сезон с 30 гола през 2022/23 светът смяташе, че той ще разгърне потенциала си на "Олд Трафорд" и ще се превърне в съвременното величие на Юнайтед. Уви, тази мечта угасна и сега Рашфорд не иска и да чува за завръщане в клуба. Но мачът на 25 февруари 2016 години винаги ще бъде част от историята му. Този двубой беше голямо събитие и за друг млад играч.

Само няколко дни след като влезе като резерва срещу Шрусбъри в турнира за Купата на Англия, възпитаникът на академията Джо Райли направи своя дебют като титуляр, тъй като защитникът Крис Смолинг продължаваше да се бори с контузия в рамото. В интервюто си след мача мениджърът Луис ван Гаал не спести похвали за Рашфорд и Райли. Нидерландският специалист определи представянето на двамата младежи като "фантастично".

Въпреки показаното ниво, Райли така и не успя да запише още един мач за първия отбор на Юнайтед. Той беше включен в състава за няколко мача през останалата част от сезон 2016/17, но повече не се докосна до терена на "Олд Трафорд". Защитникът все пак продължи да тренира с отбора през следващите две години, преди накрая да вземе решение да си тръгне. Когато обяви напускането си от клуба през 2018 година, той не пропусна да спомене дебюта си за Юнайтед.

Райли никога не забрави дебюта си на "Олд Трафорд"

"През последните 15 години Манчестър Юнайтед беше моят дом, моето семейство", написа той. "Да играеш за този клуб е мечтата на всяко момче и мога с гордост да кажа, че съм я осъществил. Ден, който винаги ще пазя в сърцето си - 25.02.2016 г. Имам толкова много незабравими спомени и преживявания, за които ще бъда вечно благодарен, но лично смятам, че сега е подходящият момент да продължа напред и да започна следващата глава в кариерата си."

Десетилетие по-късно, 29-годишният футболист в момента играе за отбора от Националната лига - Тамворт. Кариерата му не се разви по желания начин, след като напусна Манчестър. Той игра за Брадфорд Сити, Карлайл Юнайтед, Уолсол и АФК Файлд, а името му далеч не е познато като това на Маркъс Рашфорд, който в момента блести за Барселона, а Юнайтед се надява той да се върне на "Олд Трафорд".

