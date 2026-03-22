"Войната в Близкия изток навлезе в опасна фаза": Тръмп с ултиматуми, Нетаняху и папата с важни призиви (ВИДЕО)

След като преди няколко дни регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Източното Средиземноморие Ханан Балхи в интервю за Politico съобщи, че организацията се подготвя за ядрена катастрофа, днес тя предупреждава, че войната в Близкия изток е навлюзла в „опасна фаза“ с удари в близост до ядрени обекти в Иран и Израел, пише френският уважаван всекидневник Le Monde.

„Атаките срещу ядрени обекти представляват нарастваща заплаха за общественото здраве и екологичната сигурност“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус в платформата X, който „спешно призова всички страни да проявят максимална военна сдържаност и да избягват всякакви действия, които биха могли да предизвикат ядрени инциденти".

The war in the Middle East has reached a perilous stage with strikes reportedly hitting the Natanz Enrichment Complex in Iran, and the Israeli city of Dimona, where a nuclear facility is located.

@iaeaorg is looking into incidents reported yesterday in southeastern Iran, and in… pic.twitter.com/gJdQd1eOqS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 22, 2026

Ултиматуми и призив за включване във войната срещу Иран

Позицията на СЗО идва в момент, в който Иран предупреди за ответни атаки срещу регионалната инфраструктура, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни ултиматума си за Ормузкия проток, а именно, че ще „унищожи“ електроцентралите на Техеран, ако страната не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа, допълва "Ал Джазира".

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху призова световните лидери да се ангажират със страните си в съвместната военна кампания, водена от Израел и Съединените щати срещу Иран. „Те изстреляха междуконтинентална балистична ракета по въздушната база в Диего Гарсия. Сега те имат способността да нанесат удари дълбоко в Европа“, каза той. „Те са насочени към всички. И блокират международен корабен маршрут, енергиен маршрут, опитвайки се да изнудват целия свят“, добави той, визирайки блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран. „Време е лидерите на други държави да се присъединят към нас.

Нетаняху добави, че някои държави започват да се сближават с тази коалиция, без да уточнява кои или под каква форма, като същевременно заяви, че е необходимо „да се стигне по-далеч", пише още френският вестник Le Monde.

🚨 Netanyahu calls on Europe to join the war against Iran



The Israeli Prime Minister said:



"Iran has already demonstrated it can strike targets thousands of kilometers away — for example, Diego Garcia, around 4,000 km. And it continues to expand its range, potentially reaching… pic.twitter.com/pcmGrcGTY1 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

Папата зове за мир

През това време след молитвата си "Ангел Господен" папа Лъв XIV поднови призива си за прекратяване на враждебните действия и най-накрая да се отворят пътищатата към мир, основани на искрен диалог и уважение към достойнството на всеки човек.

„Продължавам да следя с тревога ситуацията в Близкия изток, както и в други региони на света, разкъсвани от война и насилие “, каза папата и добави, че не можем да мълчим пред страданието на толкова много хора, невинни жертви на тези конфликти.

70-годишният папа е особено предпазлив от началото на бомбардировките, извършени от Съединените щати, родната му страна и Израел, които провокираха война в Близкия изток, като многократно призовава за мир, без да посочва нито една от замесените страни, допълва Le Monde.

At Angelus, Pope Leo XIV once again forcefully calls for a ceasefire in the ongoing US-Israeli Iran War, saying “We cannot remain silent in the face of the suffering of so many people, the victims of these conflicts. What hurts them, hurts all of humanity.”



The Pope’s remarks in… pic.twitter.com/vTG1xxSBb0 — Catholic Sat (@CatholicSat) March 22, 2026