Експлозия срина две сгради в Истанбул (ВИДЕО)

Две сгради се срутиха след взрив в старата част на Истанбул, в квартал Фатих. До момента под развалините са извадени живи трима души, съобщи „Тюркийе тудей“. По информация на валийството в Истанбул под отломките има още двама души и екипите на гражданската защита и на противопожарните служби работят за спасяването им. Тримата спасени са откарани в болница.

Can kaybı şuan için yok ancak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından bazı sesler geldiği söyleniyor. pic.twitter.com/hEEdNWlYSS — Sefa Gedik (@sefagedikx) March 22, 2026

Причината за експлозията

Според местните власти най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ. Кварталът Фатих, разположен в историческия център на Истанбул, е смятан за най-проблематичния район на града по отношение на безопасността на сградите. Повечето постройки в него са стари и не отговарят на съвременните стандарти, а почти 40 хиляди са смятани за особено уязвими. През 2025 г. изоставена триетажна сграда в района се срути след земетресение.

