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"Ако обещаеш нещо такова, трябва да го изпълниш": Осъдиха действията на селекционера на Португалия спрямо Роналдо

02 октомври 2026, 15:39 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ако обещаеш нещо такова, трябва да го изпълниш": Осъдиха действията на селекционера на Португалия спрямо Роналдо

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел изрази мнението си за това как Жорже Жезус се е отнесъл към Кристиано Роналдо, след като легендата на Португалия си тръгна от лагера на националния отбор в Копенхаген. Основната причина за напускането на 41-годишния нападател бе ролята му под ръководството на новия наставник на "мореплавателите". Роналдо остана на пейката при победата с 2:1 над Норвегия в Лигата на нациите, а ден по-късно пропусна тренировката на тима.

Селекционерът на Белгия с коментар за скандала в Португалия

В крайна сметка Роналдо и Жезус стигнаха до разбирателство, като футболистът очакваше официално извинение по време на пресконференцията преди мача с Дания, както и обещание за титулярното място. Опитният специалист обаче бе категоричен, че легендарният нападател ще играе само ако се наложи. Това накара Роналдо да си събере багажа и да напусне незабавно. "Мореплавателите" не се затрудниха в отсъствието на най-резултатния си футболист в историята и победиха с 4:2 Дания. След успеха няколко от играчите коментираха ситуацията.

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Марк Ван Бомел

Нуно Мендеш, Гонсало Рамош и Ренато Вейга бяха попитани за казуса с Роналдо след победата над Дания в четвъртък, но най-подробен в коментарите си беше... селекционерът на Белгия Марк Ван Бомел. По време на пресконференцията си преди мача от Лигата на нациите между неговия тим и Турция той беше попитан от един репортер дали някога е обещавал на играч, че ще получи игрово време, като репортерът спомена директно имената на Жезус и Роналдо.

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"Ако обещаеш нещо такова, трябва да го изпълниш", отговори бившият нидерландски национал. "Но никога не съм обещавал на играч, че ще бъде пуснат в игра, защото никога не се знае какво ще се случи. Винаги трябва да оставяш възможността отворена. Можеш обаче да му кажеш, че има добри шансове, така че оставяш възможността отворена. Това е нещо, което можеш да направиш. Жезус вероятно също е имал своите причини. В приятелски мач е по-лесно. Но обещание... не, никога не съм правил такова."

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Белгия отбор Жорже Жезус
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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