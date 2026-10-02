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Забъркаха сина на Роналдо в скандала с Португалия - талантът може да избере друг национален отбор

02 октомври 2026, 14:47 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Забъркаха сина на Роналдо в скандала с Португалия - талантът може да избере друг национален отбор

Внезапното напускане на Кристиано Роналдо от тренировъчния лагер на Португалия преди мача от Лигата на нациите срещу Дания продължава да бъде водеща тема във футболния свят. 41-годишният нападател си тръгна от Копенхаген в сряда вечерта след пресконференцията на Жорже Жезус, като частният му самолет по-късно отлетя за Мадрид. Основна причина за недоволството на футболиста бе ролята му под ръководството на новия селекционер, но сега се съобщава за още един проблем.

Роналдо не е доволен от своята и ролята на сина си в националния отбор на Португалия

Жезус беше потвърдил, че Гоншало Рамос ще започне като титуляр срещу Дания, след като Роналдо остана на резервната скамейка през целия мач срещу Норвегия, спечелен с 2:1 от "мореплавателите". Последва символичен бойкот от страна на легендарния нападател, който пропусна следващата тренировка на тима. След това той се срещна със селекционера и президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, за да изгладят разминаванията. Ден по-късно Роналдо си събра багажа и напусна, след като разбра, че ще играе "само ако се наложи" срещу Дания.

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Впоследствие Роналдо заяви, че ще обясни мотивите си за напускането в подходящо момент. Близък до футболиста пък разкри, че си е тръгнал, тъй като е останал разочарован от държанието на Жорже Жезус, който му е обещал да се извини официално на пресконференцията. Сега решението на Роналдо бе свързано с още една причина. Заместник-директорът на "Record" Витор Пинто заяви, че той е бил разочарован и от факта, че Кристиано Роналдо-младши не е бил избран за състава на Португалия до 16 години.

Кристиано Роналдо - младши

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Пинто подчерта, че този въпрос е отделен от решението за напускане на лагера, като заяви, че всичко се натрупва в напрегнати моменти. Роналдо-младши е представлявал Португалия в категорията до 16 години и по-рано беше повикан отново за турнир за развитие на УЕФА през май, но сега не попадна в сметките на треньора. Това допълнително вбесило Кристиано. По тази причина дори се появиха новини, че наследникът на легендарния голмайстор може да избере в бъдеще да защитава цветовете на Испания, където е израснал.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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