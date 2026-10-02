Отговор къде стреля Украйна с новата балистична ракета. Русия призна за 4 атакувани рафинерии, има и свален руски хеликоптер (ВИДЕО)

Украинската балистична ракета FP-7 е била използвана за атака срещу обект в окупираната от Русия украинска земя. Това съобщава The Wall Street Journal на база информация от свои източници. Снощи украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна вече има балистична ракета - FP-7 е с обхват 250-300 километра, предвижда се да се използва и в бъдещата ПВО програма "Фрея" като ракета-прехващач. Тя беше описана от съоснователя на Fire Point Денис Щилерман като по-евтин вариант на ATACMS, но също толкова добър - Още: Украйна изпробва собствена нова тактическа балистична ракета (ВИДЕО)

Главният изпълнителен директор на Fire Point Ирина Терех потвърди, че разработената в Украйна балистична ракета е била използвана на бойното поле, заявявайки, че е създадена за рекордно кратко време и под заплахата от постоянни руски въздушни атаки. Представители на украинската индустрия казват, че ограниченото финансиране и производственият капацитет остават ключови препятствия пред бързо натрупване на по-сериозно количество ракети, което ще даде осезаем коз на Украйна в далекобойните ѝ удари срещу важни руски обекти.

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В Русия усещат огъня

Междувременно, руският вицепремиер Александър Новак каза, че тази нощ е имало украински въздушни атаки срещу четири руски рафинерии. Така той потвърди косвено информация, представена от украинския президент Володимир Зеленски - за украински операции в 5 руски области. Новак обаче отрече да има поразени руски рафинерии, което не кореспондира съвсем с геолокализирани видеокадри. По думите му, щетите от нападенията над рафинерии са намалени, защото е била въведена определена "пасивна защита" (т.е. съоръжения като антидрон мрежи и конструкции). Вицепремиерът каза и, че в момента Русия няма недостиг на дизелово гориво, но има лек недостиг на бензин - ОЩЕ: Украйна удари най-големия център за горива в Русия и Европа. Пламна знаково руско имение. Трета руска атака по Южния мост в Киев (ВИДЕО)

Известният телеграм канал "Досието на Шпионина" оповести, че руски хеликоптер Ми-8 е бил свален от приятелски огън на 1 октомври във Воронежка област. Изтребител Су-35 стрелял погрешка и свалил машината, тримата души екипаж в нея са мъртви. Информация, че е имало "катастрофа" излезе по-рано в руски източници, но не с такива подробности.

A Russian Su-35 reportedly shot down a Russian Mi-8 helicopter in a friendly-fire incident over the Voronezh region on October 1. The Su-35 crew allegedly mistook the helicopter for a drone while responding to a large-scale UAV attack. All three Mi-8 crew members were killed.… pic.twitter.com/bPC6nJ7M3k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2026

Стана ясно и, че Япония планира да възобнови вътрешните дискусии за предоставяне или продажба на оръжия на Украйна, включително ракети-прехващачи за ПВО "Пейтриът". Това каза бившият японски министър на отбраната Ицунори Онодера. Япония експлоатира 24 батареи "Пейтриът" и произвежда по-модерните за тях прехващачи PAC-3 по лиценз от Lockheed Martin. Онодера заяви, че законовите и правителствените ограничения остават, но Токио възнамерява да започне вътрешни дискусии за възможни следващи стъпки.