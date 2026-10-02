Стратегически смени: Трима пилоти с наказания за старта в Бахрейн

Трима пилоти ще понесат наказания за предстоящото Гран При на Бахрейн във Формула 1. Арвид Линдблад, Исак Хаджар и Франко Колапинто ще бъдат преместени назад на стартовата решетка заради използването на допълнителни компоненти в задвижващите системи на своите болиди. Най-сериозно е наказанието на Линдблад, който ще стартира последен на стартовата решетка заради подмяната на няколко компонента.

Арвид Линдблад, Исак Хаджар и Франко Колапинто ще стартират с наказания заради подмяна на технически компоненти

Франко Колапинто започна уикенда в Бахрейн с нов двигател с вътрешно горене. Това е първият допълнителен двигател за аржентинеца през сезона и заради него той получава наказание от 10 позиции на стартовата решетка. Пилотът на Алпин обаче има и още една санкция. Той ще бъде преместен с допълнителни 5 места назад заради инцидента, който предизвика в състезанието в Баку миналата седмица. Така общото му наказание за предстоящата надпревара възлиза на 15 позиции.

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Исак Хаджар също ще бъде наказан заради смяна на двигателя с вътрешно горене. За пилота това е третият допълнителен двигател през сезона, поради което санкцията е по-малка. Хаджар ще бъде преместен с 5 позиции назад на стартовата решетка.

Арвид Линдблад е с най-голям брой нови компоненти. Неговият болид ще бъде оборудван с нов двигател с вътрешно горене, нов турбокомпресор и нова изпускателна система. И трите компонента са допълнителни спрямо разрешения брой за сезона, което води до общо наказание от 30 позиции на стартовата решетка.

С нови елементи ще бъде и болидът на Валтери Ботас. Пилотът на Кадилак ще получи нов двигател и турбокомпресор. Финландецът обаче няма да бъде наказан, тъй като използваните компоненти са в рамките на разрешения брой за сезона.

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