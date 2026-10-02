Мицкоски поиска от Фон дер Лайен подкрепа срещу България

Време е ЕС да ни окаже по-силна подкрепа при разрешаването на спора с България. Това е казал македонският премиер Християн мицкоски след среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес в Скопие, предаде македонската медия "Сакам да кажам". Той очаква Европейският съюз да бъде включен в този процес, но уточни, че не искаме от Съюза да заема страна. "Молим го да помогне за създаването на условия за устойчиво европейско решение, в което договореното ще бъде ясно, задълженията ще важат за всички и процесът на присъединяване няма да бъде отворен отново за нови двустранни условия“, каза Мицкоски.

Припомняме, че България не веднъж е заявявала, че няма допълнителни условия към Северна Македония, освен консенсуса от 2022 г., който се превърна в европейска преговорна рамка и който включва вписване на българите в македонската конституция, което югозападната ни съседка не е направила вече четвърта година.

Съветът на Фон дер Лайен

В отговор на журналистически въпрос как ще бъде деблокиран спорът с България, Мицкоски заяви, че президентът Фон дер Лайен е посъветвала външния министър Тимчо Муцунски да поиска двустранна среща с българския си колега Велислава Петрова-Чамова.

„Следващата седмица нашият министър на външните работи Тимчо Мицунски е в София, причината за това е Коридор 8 и проектите, които движим в рамките на този Коридор 8. Нека помолим домакина за двустранна среща, аз веднага помолих министъра да изпрати дипломатическа нота и да поиска час за среща и среща с колегата си и нека започнем процеса отнякъде“, каза Мицунски.

Какво трябва да направи Скопие?

Фон дер Лайен заяви, че Северна Македония не е получила план за действие за присъединяване към ЕС, защото пътни карти са били дадени на онези страни, които вече са дълбоко ангажирани в процеса на присъединяване и отварят и затварят глави.

Тя каза, че сега има само една ключова стъпка, която Северна Македония трябва да предприеме, за да продължи напред и да отвори първия клъстер в преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Македонската медия не уточнява каква е тази стъпка, но единственото условие за първия клъстър е именно вписването на българите в македонската конституция. ОЩЕ: Фон дер Лайен пристига в Скопие на обяд: Ще има среща с Мицкоски и Силяновска за България