Намери се кой да подкрепи Джани Инфантино в битката за президентския пост на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи подкрепа от арабските федерации в борбата си за власт в световния футбол. Както е известно, швейцарецът е подложен на сериозен натиск заради спорния си план да продаде дялове от турнирите на световната асоциация. Редица местни федерации оттеглиха подкрепата си към него. Това се случва месеци преди следващите президентски избори, които ще се проведат през март 2027 година.

УАФА обаяви подкрепата си към Джани Инфантино

Сега обаче той получи рядко срещана подкрепа. Тя дойде от УАФА, която обхваща 22 национални асоциации от континенталните конфедерации на Азия и Африка. Сред тези федерации са и домакините на Световното първенство през 2022 година - Катар и Саудитска Арабия. Инфантино традиционно поддържа добри отношения с региона. От Съюза на арабските футболни федерации написаха: "През последните десет години Джани Инфантино укрепи единството на световната футболна общност, допринесе за развитието на спорта и значително разшири неговия глобален обхват."

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Изборите за президент на ФИФА са насрочени за март следващата година. Инфантино се бори за още един мандат, но среща силна опозиция, особено от Европа, както и от Северна и Централна Америка. Въпреки това членските федерации все още не са успели да издигнат кандидат, който да се състезава с него на изборите. Наскоро, през септември, Инфантино изпрати писмо до 211-те членски федерации на ФИФА, в което призова за открит диалог относно възможни реформи в опит да обърне хода на събитията.

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