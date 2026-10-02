Последни шансове за Никола Цолов: Остават само четири места на грида във Формула 1 за 2027

Остават само четири места на грида във Формула 1 за 2027 година, които се явяват и последни шансове за Никола Цолов да попадне сред най-бързите пилоти на планетата още през следващия сезон. Две от тях са в отбора на Хаас, а другите две - в Рейсинг Булс. Именно към втория отбор е насочено вниманието на Цолов, тъй като той е част от академията за млади пилоти на Ред Бул, а от отбора вече дадоха знаци, че Българския лъв влиза в бъдещите им планове.

Единствено Рейсинг Булс и Хаас все още не са потвърдили пилотите си за 2027-ма

Таня Пенева, създател на съдържание на тема Формула 1 и Формула 2, разясни пред Actualno.com, че тези четири оставащи места предстои да бъдат потвърдени от отборите, докато всички останали отбори вече са заявили пилотите си за новата кампания. Тя подчерта, че дори и да спечели Формула 2, Цолов няма гаранции, че ще влезе във Формула 1. Нещо повече: при такъв сценарий той повече няма правото да се състезава във Формула 2 и ще продължи развитието си под друга форма.

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Титла във Формула 2 не дава гаранции, че Цолов ще продължи във Формула 1

"Ако Никола спечели титлата, това не значи, че автоматично продължава във Формула 1. И даже още по-лошо: правилата са направени така, че шампионът във Формула 2 повече няма право да се състезава в тези серии. Това всъщност поставя шампионите в една много особена ситуация, в която хем се борят за победа, хем тази победа ги изключва от всичко. И ако през годината не са си подредили нещата да ги вземат във Формула 1, увисват", каза Таня Пенева.

"Сега въпросът какво ще стане с Никола е много във въздуха. Всички се надяваме, че той ще заеме едно от последните останали непотвърдени места на грида, което е в Рейсинг Булс. Другият отбор, който не е потвърдил състезателите си за следващия сезон, е Хаас", добави още тя.

"Има голяма вероятност Никола да бъде взет като резерва в Ред Бул и Рейсинг Булс, като в същото време да му се даде възможност да се състезава в Супер Формула в Япония. В тези серии са участвали и други пилоти, които в момента се състезават във Формула 1. Целта е да не се губят умения и навици. Така той ще има реални часове в истински автомобил. Друг сценарий е той да бъде обявен за титулярен пилот за 2027 година, което ще доведе до всенародни тържества в България, сигурна съм. Има вариант и да остане във Формула 2, ако не стане шампион", каза Пенева.

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