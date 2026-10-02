Евтим Милошев освободи директора на Национален фонд "Култура" Нели Неделчева

Министърът на културата Евтим Милошев е прекратил трудовия договор на директора на Национален фонд "Култура" (НФК) Нели Неделчева днес, научи Actualno.com от свои източници. Прекратяването на трудовото правоотношение е станало по чл. 29, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, във връзка с чл. 19а, ал.2 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на културата.

С други думи министърът на културата използва законовите рамки, за да освободи по негова преценка Нели Неделчева преди да изтече срокът за нейното назначение. Интересното е, че реален срок в този случай няма, тъй като тя е назначена "до провеждането на конкурс", но такъв конкурс все още не е официално обявен. Не е ясно и кой човек ще бъде назначен на мястото на г-жа Неделчева, но най-вероятно той отново ще бъде временно заемащ поста. От пресцентъра на Министерството на културата ни отговориха, че до този момент нямат информация по случая. Изпратихме писмени въпроси.

Припомняме, че в Actualno.com публикувахме обширен материал за назначените през последните две години директори на НФК. Всеки един от тях бе на поста "до провеждане на конкурс", както по закон би трябвало да се пресява и избира директорът на Фонда. Досега обаче Министерството на културата не е провело и дори не е инициирало нито един публичен конкурс за ръководител на Национален фонд "Култура".

Целия материал по темата можете да прочетете тук: Две години законът не се спазва: Нито един директор на Национален фонд "Култура" не е избиран с конкурс