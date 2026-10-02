Първи мениджър от Висшата лига коментира казуса на Ман Сити: Съжалявам за играчите, бяха непобедими с Гуардиола

Треньорът на Астън Вила Унай Емери се превърна в първия мениджър от Висшата лига, който коментира казуса на Манчестър Сити. Както е известно, преди дни "гражданите" бяха признати за виновни по 114 от 115-е обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила. Независима комисия установи, че в периода между 2009 и 2018 година клубът е сключил фиктивни договори с търговски партньори като част от схема за прикрито финансиране, с цел изкуствено да завиши приходите на клуба с 830 милиона паунда.

Унай Емери обвини много други клубове в нарушение на правилата

Три дни след като официалната присъда беше обявена публично, мениджърът на Астън Вила Унай Емери направи някои категорични коментари по повод ситуацията по време на интервю за испанското издание "Diario de Sevilla". Той обвини много други клубове в изкуствено завишаване на бюджетите си, след като "гражданите" бяха признати за виновни. В миналото Емери е критикувал остро структурата на правилата за финансова справедливост (FFP) и правилата за печалба и устойчивост (PSR), които бяха въведени, за да предотвратят финансов колапс и прекомерни разходи в английския футбол.

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"Съжалявам за начина, по който този отбор играеше"

Емери все пак изпитва състрадание към играчите на Ман Сити, които в даден момент са играли футбол на най-високо ниво под ръководството на Пеп Гуардиола. Испанският специалист заяви: "Това е проблем, който вече беше известен. Тъй като всички имаме свои ограничения, трябва да продаваме играчи, за да спазваме правилата за финансова справедливост, и трябва да измислим как да сключваме договори с нови играчи. Финансовата справедливост цели постигането на финансов баланс, така че приходите да се изразходват, без да се стига до инфлация. Да, много други клубове са надули бюджетите си и сега това излиза наяве, което естествено води до спад. Това е нещо, което съдилищата и отговорните лица ще трябва да решат. Съжалявам за начина, по който този отбор играеше. С Гуардиола имаше моменти, в които те бяха непобедими."

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