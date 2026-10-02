Милионите под въпрос: Футболистите на Ман Сити търсят изход от кризата

Футболисти на Манчестър Сити и техните представители са потърсили правна консултация заради потенциалните последици от финансовия скандал около клуба. Според информация на "Sky Sports" част от играчите и техните агенти са се свързали с адвокати, за да проучат възможностите си при евентуални санкции срещу "гражданите".

Манчестър Сити затъва в нови проблеми след като самите футболисти потърсиха адвокати заради финансовия скандал

Причината за тревогите на футболистите са потенциалните финансови и спортни последици за Манчестър Сити, ако нарушенията на клуба доведат до санкции. Играчите и техните агенти са особено притеснени за договорените бонуси, свързани с представянето на отбора. Сред тях са премии за спечелване на титлата във Висшата лига и за класиране в Шампионската лига. При евентуално отнемане на трофеи или промяна на класиранията може да възникнат въпроси около изплащането на част от тези възнаграждения. Именно затова представители на футболистите са започнали да търсят правни съвети относно възможните сценарии.

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През февруари 2023 г. Висшата лига повдигна 115 обвинения срещу Манчестър Сити за предполагаеми нарушения на финансовите правила в периода между 2009 и 2018 г. Случаят се превърна в едно от най-мащабните разследвания в историята на английския футбол.

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