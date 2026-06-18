Ако Тръмп беше президент тогава, това нямаше да е възможно: Голмайсторът на САЩ разкри как е станал американец

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече донесе много интересни истории както на, така и извън терена, голмайсторът на американците Флориан Балогун, който вкара 2 гола при победата на домакините с 4:1 над Парагвай, добави още една. Той сподели историята си за това как е станал американец. А с настоящата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, с която се отказва на много чужденци да посещават страната, това нямаше да бъде възможно.

Флориан Балогун: “Майка ми е била на гости и така съм се родил в Ню Йорк“

С видео в социалните мрежи Флориан Балогун разказа как е станал американец: “Майка ми е дошла в САЩ на гости на сестра си. Тя е имала билет за заминаване, но й е било казано, че е в много напреднала бременност и така съм се родил с Ню Йорк“. Балогун е роден на 3 юли 2001 г. Тогава президент на САЩ тъкмо е станал Джордж Буш-младши, а всяко дете, родено на територията на държавата, автоматично получава американско гражданство.

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Блогун избра САЩ пред Англия и Нигерия

Флориан Балогун израства в Англия, като дори се състезава за отбора на “трите лъва“ до 21 години. Но след това избира да представлява САЩ на най-високо ниво, като освен Англия, той отказва и на Нигерия. Вероятно е тази история да не може да бъде повторена, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да промени член 14 от Конституцията и не всички деца, родени на територията на страната, да получават гражданство. Тръмп иска да въведе условието поне единият родител на детето да бъде американец, за да може то да получи гражданство.

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