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Арсенал се договори с Нюкасъл за бразилска звезда, „топчиите“ плащат 75 милиона паунда за халфа

05 август 2026, 12:15 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Арсенал се договори с Нюкасъл за бразилска звезда, „топчиите“ плащат 75 милиона паунда за халфа

Английските клубове Арсенал и Нюкасъл Юнайтед са се споразумели за трансфера на бразилския офанзивен полузащитник Бруно Гимараеш. Това съобщиха медиите на Острова. Според информациите всичко по сделката е уточнено като той ще се присъедини към „топчиите“ в следващите няколко дни.

Бруно Гимараеш вече е футболист на Арсенал

Личните условия на Бруно Гимараеш са били договорени още през юли, а сега има споразумение и на ниво клуб-клуб. Арсенал ще плати трансферна сума в размер на 75 милиона паунда. Това обяви трансферният експерт Фабрицио Романо.

В сезон 2025/2026 в английската Висша лига, 28-годишният Бруно Гимараеш е записал 29 участия за Нюкасъл, отбелязвайки девет гола и давайки пет асистенции. Той е изиграл и седем мача от Шампионската лига.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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