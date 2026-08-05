Учени: Степен от ракета на SpaceX се разби в Луната, вероятно оставяйки нов кратер

Степен от ракета Falcon 9 на SpaceX с тегло 4 тона, останала в орбита след лунната мисия през 2025 г., се сблъска с Луната. Учените се надяват, че това рядко събитие ще помогне за по-доброто разбиране на последствията от подобни удари и поведението на космическите отломки.

Ударът с Луната на четиритонната степен на ракетата Falcon 9 на SpaceX

Четиритонната степен на ракетата Falcon 9 на SpaceX, която се носеше неконтролируемо в космоса повече от година след изстрелването на лунна мисия, се разби в Луната. Според експертите ударът се е стчул сутринта на 5 август със скорост от приблизително 8690 км/ч в 9:35 часа източноевропейско време (UTC+3).

Това се отнася за втората степен на ракетата, която изстреля лунния модул на американската компания Firefly Aerospace през януари 2025 г. За разлика от повечето подобни изстрелвания, тази степен не влезе отново в земната атмосфера, а остана на лунна траектория. По-късно астрономите определиха, че след изхвърляне на останалото гориво и загуба на контрол, тя неизбежно ще се сблъска с Луната. Освен това, телескоп в космическия център Бисей в Япония засне това изображение на горната степен на ракетата Falcon 9.

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Астрономите не успяха веднага да потвърдят удара. Предполагаемото място на удара се намира близо до видимия ръб на Луната, което затруднява наблюденията от Земята. НАСА изчислява, че ударът би създал кратер с диаметър приблизително 18 метра и дълбочина около 4 метра, както и е изхвърлил облак прах и скали в околното пространство. НАСА планира да получи изображения на зоната на удара преди и след удара. Тези данни ще помогнат за по-доброто разбиране на ефектите от изкуствените въздействия върху лунната повърхност и ще подобрят методите за проследяване на космически обекти. Космическата агенция също така подчерта, че инцидентът не е представлявал опасност за Земята.

Представители на SpaceX заявиха, че траекторията е била променена от комбинация от слънчева активност и гравитационни сили, което в крайна сметка е довело до сблъсъка със спътника на Земята.

Бил Грей, създателят на популярен астрономически софтуер, който изчисли вероятното място на удара още през пролетта, отбеляза, че събитието е от особен научен интерес и би могло да предостави нова информация за подобни удари. Той обаче смята, че то също така показва, че проблемът с изхвърлянето на космически отпадъци не получава достатъчно внимание.

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Подобни сблъсъци са рядкост. През 2022 г. китайска ракетна степен се разби в Луната след завършване на лунна тестова мисия. А през 2009 г. НАСА умишлено изпрати ракетна степен на повърхността на Луната, за да изучи облака от изхвърлен материал.

През последните години няколко космически кораба, предназначени за меки кацания на Луната, се разбиха. Сред тях са руската сонда „Луна-25“ през 2023 г., индийският модул „Чандраян-2“ през 2019 г. и израелската сонда „Берешит“, която носеше тардигради – микроскопични организми, известни с изключителната си устойчивост на екстремни условия.

НАСА и SpaceX в момента обсъждат мерки за предотвратяване на подобни неконтролирани сблъсъци с Луната в бъдеще.

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