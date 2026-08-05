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Дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг. Временно спряха полетите (ВИДЕО)

05 август 2026, 13:33 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг. Временно спряха полетите (ВИДЕО)

НАТО потвърди, че през нощта близо до украински самолет на германското летище Лайпциг/Хале е забелязан дрон, след като полетите бяха спрени поради инцидент със сигурността. Според източници от силите за сигурност дронът е бил оборудван с експлозиви и детонатор и се е приближил много близо до украинския товарен самолет Антонов, пише хърватската медия "Индекс". Същата информация дава и германският таблоид “Билд“, като се позовава на собствена информация. Според официални съобщения на полицията, цитирани от ДПА, Ройтерс и БТА, полетите от и до летището на Лайпциг, което обслужва и град Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, след като на 6 км от летището беше забелязан неидентифициран летящ обект, а близо до една от пистите беше открит подозрителен предмет. 

  Още: Нов свален дрон над Черно море Няколко самолета, един от които - изпълняващ редовен пътнически полет, са били пренасочени по време на този "инцидент в областта на сигурността". Северната писта на летището отново бе отворена за полети тази сутрин.

Летища в повишена готовност

Южната писта на летището, което служи като хъб за самолетите на логистичната компания Ди Ейч Ел (DHL), остана обаче затворена, докато специалисти проучват предмета с помощта на технологии за обезвреждане на взривни устройства. Още: Втори дрон свален над Румъния само за два дни

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Германските власти разследват и сигнали за неизвестен летящ обект, който е бил забелязан в района над летището, и установяват дали е възможно той да е свързан с инцидента. Говорител на полицията заяви, че няма непосредствена опасност. Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и обекти, собственост на логистични компании. Полицията в Германия предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти - твърдения, които Русия категорично отрича, отбелязва Ройтерс. Още: Румъния: Още не сме идентифицирали дрона, който свалихме

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летище дрон Лайпциг украински самолет
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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